Αλέξης Τσίπρας: «ΕΛΑΣ» Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος

ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Την επίσημη έναρξη ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, σηματοδοτεί η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, απόψε στο Θησείο.

Στην ανακοίνωση του νέου κόμματος, αναμένεται να επαναπροσδιορίσει στρατηγικές και στοχεύσεις όχι μόνο στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά και στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα.

«ΕΛΑΣ» Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όπως το ανακοίνωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.

«Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος παρουσίασε τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του, τονίζοντας ότι η χώρα «βυθίζεται στις ανισότητες και στη διαφθορά» και ότι «η δημοκρατία βρίσκεται υπό περιορισμό».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «η μεγάλη μέρα έφτασε» και πως η αναμονή τελείωσε, καθώς «χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ζητούσαν να γίνει κάτι». Όπως είπε, η απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική δύναμη δεν προήλθε από φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη να δοθεί απάντηση στην κοινωνική ασφυξία.

«Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση και τη στασιμότητα», υπογράμμισε, μιλώντας για ένα εγχείρημα που στοχεύει όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά στην αλλαγή πολιτικής.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στους πολέμους και τις συγκρούσεις, σημειώνοντας: «Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου» και καταδικάζοντας τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο. Παράλληλα, μίλησε για την αποδόμηση των κοινωνικών κατακτήσεων εξαιτίας της κυριαρχίας των ισχυρών στην τεχνολογική εξέλιξη και μιας «δήθεν ελεύθερης αγοράς χωρίς κανόνες».

Αναφερόμενος στις εργασιακές συνθήκες, έκανε λόγο για «εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας», που καθιστούν τη ζωή των ανθρώπων «ένα διαρκές τρέξιμο χωρίς σταθερότητα και χρόνο για ζωή». Τόνισε την ανάγκη να ξαναβρεθεί το «εμείς», επικαλούμενος τα λόγια του Μακρυγιάννη.

Επιπλεόν, υποστήριξε ότι μισό αιώνα μετά τη Μεταπολίτευση, η χώρα οπισθοχωρεί από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στις υποκλοπές, τη διαφθορά, τα Τέμπη και τη χειραγώγηση των θεσμών, κάνοντας λόγο για «ύφος και ήθος της σημερινής διακυβέρνησης». «Δεκαέξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι «υπό διωγμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κρίση στέγης, χαρακτηρίζοντας τη στέγη «μακρινό και απλησίαστο όνειρο». Επισήμανε ότι η κερδοσκοπία στις τιμές και τα ενοίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι, ενώ όσοι απέκτησαν μέσω δανείων καλούνται σήμερα να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά προς όφελος των ξένων funds.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην «καστα» που, όπως είπε, αντιμετωπίζει το κράτος «σαν λάφυρο», καταγγέλλοντας «σπατάλη δισεκατομμυρίων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια» και «διανομή επιδομάτων φιλανθρωπίας» ως αντιστάθμισμα. Επισήμανε ότι «η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης εξουσίας» και ότι εξωθεσμικά κέντρα επηρεάζουν κόμματα και κυβερνήσεις.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία, όπως είπε, «εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους» και «είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες», καθώς τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η πλατφόρμα υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης έχει ανέβει στην διεύθυνση myelas.gr

«Η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε στο τέλος της ομιλίας του ότι «η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω», επισημαίνοντας πως η πραγματική δύναμη για ανατροπή και πρόοδο βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε, η αλλαγή θα προκύψει από τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται καθημερινά, διατηρώντας την ελπίδα ζωντανή.

«Από όλους εμάς, από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των πολιτών ως κινητήριου μοχλού για μια νέα πορεία της χώρας.

«Κουβαλάμε την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη νέα Διακήρυξη, η οποία, όπως υπογράμμισε, σηματοδοτεί την έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας για τη συγκρότηση μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης.

Στην ομιλία του επεσήμανε: «Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά.»

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετώπου που θα εκφράζει τις αξίες και τα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Τόνισε ότι η νέα Διακήρυξη αποτελεί κάλεσμα ενότητας και συμμετοχής των πολιτών σε μια κοινή προσπάθεια ανανέωσης του προοδευτικού χώρου.

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες της Ελλάδας, αλλά και προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της διασποράς, να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία αυτής της νέας Συμπαράταξης. Όπως ανέφερε: «Να γίνει ο καθένας και η καθεμία μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας.

Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής.»

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η πραγματική αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει «από τα πάνω», αλλά μέσα από την κοινωνία, από τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν για ένα διαφορετικό μέλλον.

«Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη νέα Διακήρυξη που, όπως τόνισε, σηματοδοτεί την έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Στόχος, όπως είπε, είναι η σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τα οποία εκφράζουν τη σύγχρονη Αριστερά: τη Ριζοσπαστική Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Πολιτική Οικολογία.

«Η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς: Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξη. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν ενωμένα οι παθογένειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού, ώστε να οικοδομηθεί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.

«Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι επτά δεσμεύσεις της νέας πολιτικής κίνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ενός «σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για μια «Νέα Μεταπολίτευση». Αναφέρθηκε επίσης σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης με στόχο τη «Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και έναν ριζικό αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Στη Διακήρυξη του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες και παρουσίασε επτά βασικές δεσμεύσεις:

Πρώτον: Δέσμευση για ζωή με αξιοπρέπεια.

Δεύτερον: Δέσμευση για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δέσμευση για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δέσμευση για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ώστε η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός να είναι δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους.

Πέμπτον: Δέσμευση για ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, με στόχο την προστασία και ασφάλεια απέναντι στις ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις.

Έκτον: Δέσμευση για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, με εθνικές τεχνολογικές υποδομές που θα διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της χώρας.

Έβδομον: Δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης, με μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική.

«Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα η ιδρυτική διακήρυξη»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο», υπογραμμίζοντας πως δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σπαταλώνται για ίδιον όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπληστης ολιγαρχίας.

Όπως σημείωσε, τα δημόσια ταμεία γεμίζουν με δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση των πολλών, για να καταλήγουν στα χέρια λίγων ισχυρών. Από το περίσσευμα αυτής της, όπως είπε, «ληστείας», διανέμονται επιδόματα φιλανθρωπίας και διάφορα pass στους πιο αδύναμους.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας, ενώ εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρίση εμπιστοσύνης εντείνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία –όπως ανέφερε– εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, πότε με το ένα και πότε με το άλλο χρώμα.

«Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα χρέη των δύο κομμάτων ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. «Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές», συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ιδρυτική διακήρυξη που κρατούσε, χαρακτηρίζοντάς την ως «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα» και ως οδηγό για ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο προσανατολισμένο στον 21ο αιώνα.

Μίλησε για την ανάγκη μιας Ηθικής Επανάστασης και ενός νέου πατριωτισμού, που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη και υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας.

«Να βρεθούμε ξανά στο εμείς»

Στην συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «όσα κερδίσαμε μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται» εξαιτίας του ελέγχου της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς, στο όνομα μιας δήθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια αγορά χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας.

Αυτή η πραγματικότητα, πρόσθεσε, μετατρέπει τη ζωή των ανθρώπων σε ένα διαρκές τρέξιμο χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή και χωρίς πραγματική ασφάλεια, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. «Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι αφουγκράστηκε τις αγωνίες τους.

Αναφερόμενος στις κοινωνικές κατακτήσεις του παρελθόντος, τόνισε ότι «αν κάποτε στον Δυτικό κόσμο η σκληρή δουλειά σήμαινε μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμη και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται».

Ακόμα, επισήμανε πως σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλείς, αξίζει να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη: «Να βρεθούμε ξανά στο εμείς».

«Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη»

