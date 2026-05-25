Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι θα λάβουν έως 900 ευρώ στα τέλη Ιουνίου

Περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού στα τέλη Ιουνίου, με ποσά έως 900 ευρώ, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και αυτόματη καταβολή μέσω διασταύρωσης στοιχείων από την εφορία.

Το οικονομικό επιτελείο ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες ενισχύσεις προς οικογένειες με παιδιά τα τελευταία χρόνια, καθώς περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους το έκτακτο επίδομα παιδιού μέσα στο καλοκαίρι. Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα και να αυξάνει το κόστος διαβίωσης για τις οικογένειες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η καταβολή της ενίσχυσης τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Ιουνίου, αν και το τελικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την κατάθεση και ψήφιση του σχετικού πολυνομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων κοινωνικής και οικονομικής στήριξης.

Το νέο επίδομα απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά, αλλά και σε νοικοκυριά που έχουν προστατευόμενα μέλη ή τέκνα τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την οικονομική προστασία της οικογένειας, όπως άτομα με αναπηρία ή σοβαρή ανικανότητα εργασίας.

Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση

Η φιλοσοφία του μέτρου βασίζεται σε πιο διευρυμένα εισοδηματικά όρια σε σχέση με προηγούμενες παροχές, με στόχο να καλυφθεί η μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών της χώρας. Παράλληλα, επιχειρείται να αποκλειστούν υψηλά εισοδήματα, κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που δηλώνει κάθε οικογένεια. Για οικογένεια με ένα παιδί προβλέπεται επίδομα 150 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το ποσό διπλασιάζεται στα 300 ευρώ.

Οι οικογένειες με τρία παιδιά αναμένεται να λάβουν 450 ευρώ, ενώ για πέντε παιδιά η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 750 ευρώ. Στις πολύτεκνες οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 900 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για άγαμους και έγγαμους

Για τους άγαμους γονείς, το ανώτατο εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, φτάνοντας έως τις 64.000 ευρώ για οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά.

Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια το εισοδηματικό πλαφόν ξεκινά από τις 40.000 ευρώ για ένα παιδί και ανεβαίνει έως τις 65.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι το μέτρο θα καλύψει περίπου το 80% έως 85% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο ευρείες παρεμβάσεις στήριξης των τελευταίων ετών.

Χωρίς αίτηση αλλά με έλεγχο στοιχείων

Η διαδικασία καταβολής αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει μέσω των φορολογικών δηλώσεων και των εκκαθαριστικών της εφορίας, ώστε να πιστοποιηθεί τόσο το οικογενειακό εισόδημα όσο και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

Το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι είναι η σωστή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ΑΑΔΕ, καθώς μέσω αυτού θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των ποσών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση να ενισχύσει άμεσα τα οικογενειακά εισοδήματα σε μια περίοδο όπου οι αυξημένες δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και καθημερινές ανάγκες συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Παράλληλα, το μέτρο συνδέεται και με την ευρύτερη προσπάθεια στήριξης του δημογραφικού, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει πλέον πιο στοχευμένες πολιτικές για οικογένειες με παιδιά και ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

