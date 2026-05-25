Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες – «Ναι» ψήφισε η ΝΔ, «παρών» το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Την ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής.

«Ναι» στον διορισμό του κεντρικού τραπεζίτη ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. «Παρών» ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αν και ο εισηγητής Πάρις Κουκουλόπουλος αποτίμησε θετικά την πορεία του και το ΚΚΕ.

«Κατά» της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι το «παρών» αποτελεί «αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του κόμματος» και «όχι της αξίας του διοικητή».

Από την πλευρά του, ο κ. Στουρνάρας σχολίασε την κριτική των κομμάτων που δεν στήριξαν την ανανέωση της θητείας του, λέγοντας ότι αν δεν ήταν ανεξάρτητος, δεν θα βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής.

«Προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν, δεν είχα χορηγούς, αυτοδημιούργητος έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσεις. Είμαι καθαρός, πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο, όταν τα πάντα κατέρρεαν. Μην ξεχνάμε πού ήμασταν το 2015, και πού είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story απόλυτα», τόνισε.

Στουρνάρας: Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός στην οικονομία

Στην πρωτολογία του, ο κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε ότι στην παρούσα περίοδο, οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Ως εκ τούτου, η δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να μετριαστεί για το 2026, αν και οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

«Η πρόοδος είναι σημαντική. Δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις», ανέφερε, εστιάζοντας στον επίμονο πληθωρισμό και χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την ευρωζώνη.

Πιερρακάκης: Ο Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι ο κ. Στουρνάρας ήταν παρών στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, ενώ ουδέποτε «υπήρξε ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης», καθώς «μίλησε, όταν έπρεπε ακόμη και με πολιτικό κόστος, και αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο της ανεξαρτησίας των θεσμών, η αξιοπιστία τους».

Με την ανανέωση της θητείας του, ο κ. Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, με τον κ. Πιερρακάκη να σημειώνει ότι αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά όχι συνεχόμενα, είχε υπηρετήσει μόνο ο Ξενοφών Ζολώτας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ