ΔΙΕΘΝΗΕΛΛΑΔΑΚΡΗΤΗ

Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης δώρισε η πρέσβειρα της Αυστραλίας στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συμβολικό δώρο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Την πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Άλισον Ντάνκαν, υποδέχθηκε τη Δευτέρα (25.05.2026) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της συμπλήρωσης 85 ετών από τη Μάχη της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αυστραλή πρέσβειρα προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ένα επετειακό αναμνηστικό νόμισμα, το οποίο εκδόθηκε από το Royal Australian Mint, με αφορμή την ιστορική επέτειο.

Το συλλεκτικό νόμισμα αποτελεί φόρο τιμής στους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και κοινής ιστορικής μνήμης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης, μιας από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επέτειος της Μάχης της Κρήτης παραμένει σημείο αναφοράς για τις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς Αυστραλοί στρατιώτες πολέμησαν στο πλευρό των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων κατά τη γερμανική εισβολή το 1941, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και των δύο λαών.

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία...

0
Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας...

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία...

0
Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η εορτή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν την επιφανειακή υγρασία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας...

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Μήνυμα Ζαχαράκη: «Παιδιά μιλήστε, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε...

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
24 Μαΐου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων...