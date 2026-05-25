Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης δώρισε η πρέσβειρα της Αυστραλίας στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Συμβολικό δώρο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Την πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Άλισον Ντάνκαν, υποδέχθηκε τη Δευτέρα (25.05.2026) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της συμπλήρωσης 85 ετών από τη Μάχη της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αυστραλή πρέσβειρα προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ένα επετειακό αναμνηστικό νόμισμα, το οποίο εκδόθηκε από το Royal Australian Mint, με αφορμή την ιστορική επέτειο.

Το συλλεκτικό νόμισμα αποτελεί φόρο τιμής στους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και κοινής ιστορικής μνήμης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης, μιας από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επέτειος της Μάχης της Κρήτης παραμένει σημείο αναφοράς για τις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς Αυστραλοί στρατιώτες πολέμησαν στο πλευρό των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων κατά τη γερμανική εισβολή το 1941, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη και των δύο λαών.

