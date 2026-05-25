ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

24 Μαΐου 2026

Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 24ης Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, τελέσθηκε Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο επιτελικών στελεχών του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού «Αρκάδι», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών προσφοράς του Ομίλου.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η Δοξολογία για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με την παρουσία του Βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννου Κεφαλογιάννη, των τοπικών Αρχών και των προκρίτων του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος καλωσόρισε με θερμούς λόγους, στην πρώτη του λειτουργική παρουσία στο Ρέθυμνο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και «καλό μας γείτονα» κ. Ιωακείμ, στον οποίο ευχήθηκε πολυετή ποιμαντορία.

Μετά την Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, οι δύο Αρχιερείς μετέβησαν στους χώρους του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε η κατά το έθος τελετή για τη Μάχη της Κρήτης, ενώ επισκέφθηκαν προσκυνηματικά και την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης...

0
Συμβολικό δώρο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ιστορικούς δεσμούς...

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης...

0
Συμβολικό δώρο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ιστορικούς δεσμούς...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης δώρισε η πρέσβειρα της Αυστραλίας στον Κωνσταντίνο Τασούλα
Επόμενο άρθρο
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν την επιφανειακή υγρασία στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν την επιφανειακή υγρασία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας...

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Μήνυμα Ζαχαράκη: «Παιδιά μιλήστε, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε...

Επετειακό νόμισμα για τη Μάχη της Κρήτης δώρισε η πρέσβειρα της Αυστραλίας στον Κωνσταντίνο Τασούλα

ΠΚ team ΠΚ team -
Συμβολικό δώρο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους ιστορικούς δεσμούς...