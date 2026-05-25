Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

24 Μαΐου 2026

Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 24ης Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, τελέσθηκε Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο επιτελικών στελεχών του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού «Αρκάδι», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών προσφοράς του Ομίλου.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η Δοξολογία για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με την παρουσία του Βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννου Κεφαλογιάννη, των τοπικών Αρχών και των προκρίτων του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος καλωσόρισε με θερμούς λόγους, στην πρώτη του λειτουργική παρουσία στο Ρέθυμνο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και «καλό μας γείτονα» κ. Ιωακείμ, στον οποίο ευχήθηκε πολυετή ποιμαντορία.

Μετά την Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, οι δύο Αρχιερείς μετέβησαν στους χώρους του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε η κατά το έθος τελετή για τη Μάχη της Κρήτης, ενώ επισκέφθηκαν προσκυνηματικά και την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου