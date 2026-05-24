Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν την επιφανειακή υγρασία στην Κρήτη

Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή βελτίωση στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, σύμφωνα με τους νέους χάρτες που παρουσίασε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις συνθήκες ξηρασίας στη χώρα.

Οι χάρτες αποτυπώνουν την κατάσταση σε δύο διαφορετικά βάθη. Ο πρώτος αφορά το επιφανειακό στρώμα των 7 έως 28 εκατοστών, όπου η υγρασία επηρεάζεται κυρίως από τις βροχές και τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων. Ο δεύτερος εξετάζει το βαθύτερο στρώμα, από 28 έως 100 εκατοστά, το οποίο δείχνει την επίδραση των βροχοπτώσεων σε βάθος μηνών.

Για την Κρήτη, η εικόνα στο επιφανειακό στρώμα εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη μετά από αρκετούς μήνες προβληματισμού. Το σύνολο του νησιού αποτυπώνεται με πλεόνασμα υγρασίας, ένδειξη ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν σημαντικά τα ανώτερα στρώματα του εδάφους.

Ωστόσο, η ανησυχία δεν έχει εκλείψει πλήρως, ιδιαίτερα για την ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα για τον νομό Λασιθίου. Στο βαθύτερο στρώμα εδάφους, από 28 έως 100 εκατοστά, η επαρχία Σητείας εξακολουθεί να εμφανίζεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα, στην κατηγορία της «σημαντικής» ξηρασίας. Παράλληλα, μικρότερες εστίες προβληματισμού καταγράφονται σε σημεία των επαρχιών Ιεράπετρας και Μεραμπέλλου, όπου η εικόνα χαρακτηρίζεται ως «μέτρια».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν άνοιξε η πηγή στον Θεολόγο Κριτσάς, γεγονός που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρο και ενισχύει τον προβληματισμό για την κατάσταση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων.

Όπως επισημαίνεται, όταν η εδαφική υγρασία βρίσκεται αρκετά κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργούνται συνθήκες σχετικής ξηρασίας. Αυτό συνεπάγεται παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες, με πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή, ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώνται από τα βαθύτερα αποθέματα νερού.

Η πρόσφατη βελτίωση στο επιφανειακό έδαφος αποτελεί θετική εξέλιξη, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί οριστικά. Η βαθύτερη υγρασία, ειδικά στην ανατολική Κρήτη, παραμένει κρίσιμος δείκτης για την πορεία των καλλιεργειών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους επόμενους μήνες.