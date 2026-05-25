Έρχεται το «Σπίτι μου 3» μετά τα ναυάγια «1» και «2»

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Μετά την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2 και 1» η κυβέρνηση δρομολογεί το «Σπίτι μου 3».

Μπορεί και τα δύο προγράμματα «Σπίτι μου» να ξεκίνησαν με υψηλές προσδοκίες ωστόσο καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών καθώς και οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε περιορισμένες εγκρίσεις. Η απόκτηση πρώτης κατοικίας με την παροχή χαμηλότοκων δανείων μέσω του προγράμματος δεν αναθέρμανε τη στεγαστική πίστη.

Την ίδια στιγμή, ο σφιχτός περιορισμός ως προς την παλαιότητα του ακινήτου αύξανε τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης κατοικιών προς πώληση και οδηγεί σε άνοδο των τιμών.

Τα προγράμματα για το «Σπίτι μου» είχαν παρουσιαστεί ως η κεντρική στεγαστική παρέμβαση της κυβέρνησης για τους νέους και της οικογένειες.

Ο Μητσοτάκης για το «Σπίτι μου 3»

Μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και «Σπίτι μου 3», λέγοντας πώς «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε»

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς.

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο», είπε.

Το αλαλούμ με το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε «εν μια νυκτί» να βάλει πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα και αντί για για 31 Αυγούστου λήγει τρεις μήνες νωρίτερα στις 2 Ιουνίου, αφήνοντας ξεκρέμαστους τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων.

Ωστόσο, μετά τις έντονες αντιδράσεις από την αγορά, τις τράπεζες και τους ίδιους τους πολίτες, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής ανακοίνωσαν νέα λύση «γέφυρα», προκειμένου να μην χαθούν οριστικά χιλιάδες εγκρίσεις.

Έτσι, όσα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια δεν προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου, θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η πραγματικότητα παραμένει δύσκολη. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε σημαντική άνοδο τιμών, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος δημιούργησε νέα εμπόδια για τους ενδιαφερόμενους. Πολλοί υποψήφιοι αγοραστές βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, υπερκοστολογημένα ακίνητα και συνεχείς αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν η παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα αποδειχθεί αρκετή για να απορροφηθεί η πίεση και να σωθούν οι εκκρεμείς εγκρίσεις ή αν το «Σπίτι μου ΙΙ» θα αφήσει πίσω του μια νέα γενιά εγκλωβισμένων δικαιούχων μέσα σε μια αγορά κατοικίας που παραμένει εξαιρετικά πιεσμένη.