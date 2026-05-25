ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παραδόθηκαν σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης στο ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκπαιδευτικοί απινιδωτές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παραδόθηκαν σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης στο ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκπαιδευτικοί απινιδωτές στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης με τίτλο «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στην εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας «ΕΝΑ»

Στο πλαίσιο του καινοτόμου Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο υλοποιεί διαδραστικές δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης των πολιτών για την παροχή πρώτων βοηθειών, παραδόθηκαν σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κα Μαρία Λιονή ένας εκπαιδευτικός απινιδωτής και ένα πρόπλασμα στους εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους εκπροσώπους του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, στην εθελοντική ομάδα «ΕΝΑ» παραδόθηκε ένας φορητός απινιδωτής για να εγκατασταθεί στο νέο πυροσβεστικό όχημα, που τους παραχωρήθηκε πρόσφατα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων, δήλωσε τα εξής «Η πρόληψη, η γνώση και η άμεση παρέμβαση μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Στο πλαίσιο του καινοτόμου Προγράμματος “ΖΩΗ” της Περιφέρειας Κρήτης, συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απινιδωτή.
Η παράδοση του υλικού στο Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους εκπροσώπους του ΕΚΑΒ και της εθελοντικής ομάδας «ΕΝΑ» αποτελεί μία ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση, στην ετοιμότητα και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που συνεργάζονται για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Μέσα από συνέργειες και κοινές δράσεις, δημιουργούμε μία κοινωνία περισσότερο ενημερωμένη, ασφαλή και ανθρώπινη, όπου κάθε πολίτης μπορεί να γίνει κρίκος στην αλυσίδα της ζωής.»
Από την πλευρά τους, τα μέλη των εθελοντικών ομάδων ευχαρίστησαν την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα του Προγράμματος «ΖΩΗ», το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την εκπαίδευση, την ετοιμότητα και την παροχή πρώτων βοηθειών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας”.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων...

0
24 Μαΐου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων...

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν...

0
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων...

0
24 Μαΐου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Επόμενο άρθρο
“Ολοκληρώθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης στον Δήμο Πλατανιά”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έσωσαν την επιφανειακή υγρασία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εικόνα της εδαφικής υγρασίας στην Κρήτη παρουσιάζει αισθητή...

Βουλή: Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας...

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Μήνυμα Ζαχαράκη: «Παιδιά μιλήστε, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε...

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
24 Μαΐου 2026 Το πρωί της Κυριακής των Αγίων Θεοφόρων...