Παραδόθηκαν σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης στο ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκπαιδευτικοί απινιδωτές στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης με τίτλο «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στην εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας «ΕΝΑ»

Στο πλαίσιο του καινοτόμου Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο υλοποιεί διαδραστικές δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης των πολιτών για την παροχή πρώτων βοηθειών, παραδόθηκαν σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κα Μαρία Λιονή ένας εκπαιδευτικός απινιδωτής και ένα πρόπλασμα στους εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους εκπροσώπους του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, στην εθελοντική ομάδα «ΕΝΑ» παραδόθηκε ένας φορητός απινιδωτής για να εγκατασταθεί στο νέο πυροσβεστικό όχημα, που τους παραχωρήθηκε πρόσφατα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων, δήλωσε τα εξής «Η πρόληψη, η γνώση και η άμεση παρέμβαση μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Στο πλαίσιο του καινοτόμου Προγράμματος “ΖΩΗ” της Περιφέρειας Κρήτης, συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απινιδωτή.

Η παράδοση του υλικού στο Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στους εκπροσώπους του ΕΚΑΒ και της εθελοντικής ομάδας «ΕΝΑ» αποτελεί μία ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση, στην ετοιμότητα και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που συνεργάζονται για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Μέσα από συνέργειες και κοινές δράσεις, δημιουργούμε μία κοινωνία περισσότερο ενημερωμένη, ασφαλή και ανθρώπινη, όπου κάθε πολίτης μπορεί να γίνει κρίκος στην αλυσίδα της ζωής.»

Από την πλευρά τους, τα μέλη των εθελοντικών ομάδων ευχαρίστησαν την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα του Προγράμματος «ΖΩΗ», το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την εκπαίδευση, την ετοιμότητα και την παροχή πρώτων βοηθειών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας”.