ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΠ

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην υπ. αριθ. 38η/25/05/2026 έκτακτη συνεδρίασή της, με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης, σχετικά με διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ, δηλώνει ομόφωνα τη σταθερή προσήλωσή της στην τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και των ακαδημαϊκών αρχών. Το εν λόγω δημοσίευμα, βασιζόμενο σε μονομερείς και ανακριβείς ισχυρισμούς, επιχειρεί να πλήξει το κύρος των ακαδημαϊκών οργάνων και των λειτουργών του ΕΑΠ, οι οποίοι επιτελούν το έργο τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου διασφαλίζει σταθερά την απρόσκοπτη λειτουργία και την αυτοτέλεια του Ιδρύματος, θωρακίζοντας τις θεσμικές του διαδικασίες απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξωτερικής παρέμβασης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί