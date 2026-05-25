ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αντικείμενο τη συζήτηση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις αρμοδιότητες των δήμων, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, ο κ. Σημανδηράκης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση και με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), προκειμένου να θέσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η παρουσία του Δημάρχου Χανίων κρίνεται σημαντική, καθώς στο πλαίσιο των εργασιών θα κατατεθούν προτάσεις και θέσεις της αυτοδιοίκησης, τόσο για τον υπό διαμόρφωση Κώδικα, όσο και για τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Κατά την απουσία του Δημάρχου Χανίων, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος Χανίων, Τάσος Αλόγλου

Ένα ξεχωριστό γαστρονομικό event από το Δήμο...

Με διακεκριμένους chefs της Ολυμπιακής Γαστρονομικής Ομάδας και τον...

Δήμος Ηρακλείου:Ανάσα δροσιάς στα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ...

Το Αναψυκτήριο – Ψητοπωλείο «Όαση», η Δημοτική Ακτή Καρτερού...

