Δήμος Ηρακλείου:Ανάσα δροσιάς στα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Το Αναψυκτήριο – Ψητοπωλείο «Όαση», η Δημοτική Ακτή Καρτερού και το Café – Restaurant «Πλάτανος» είναι και πάλι στη διάθεση των Ηρακλειωτών και των επισκεπτών της πόλης

Δίνοντας την ευκαιρία για μία ανάσα δροσιάς στους Ηρακλειώτες αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η λειτουργία θερινών των καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Το Αναψυκτήριο – Ψητοπωλείο «Όαση», η Δημοτική Ακτή Καρτερού και το Café – Restaurant «Πλάτανος» ανακαινισμένα και φροντισμένα, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιόδου, έτοιμα να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Αναψυκτήριο – Ψητοπωλείο «Όαση» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., λειτουργεί καθημερινά από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι τις 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, δίπλα στην είσοδο του Κηποθέατρου «Νίκος Καζαντζάκης», στη τάφρο των Ενετικών Τειχών. Το αναψυκτήριο – ψητοπωλείο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα καθημερινά σε όλους να απολαύσουν τον καφέ, το αναψυκτικό, το ποτό καθώς και το γεύμα τους. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης παιδικών πάρτυ, ενώ ο χώρος δίπλα διαθέτει ασφαλείς εγκαταστάσεις παιδικής χαράς.

Σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, άνοιξε και η Δημοτική Ακτή Καρτερού, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των χώρων. Η οργανωμένη παραλία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανοίγει τις πόρτες της ανακαινισμένη, καθαρή και προσβάσιμη σε όλους.

Διαθέτει χώρους ιδιαίτερα φροντισμένους, σύστημα πρόσβασης για τα Άτομα με κινητικά προβλήματα, WC ΑμΕΑ, ναυαγοσώστες, δωρεάν χώρους στάθμευσης, αλλά και φιλόξενο προσωπικό. Οι ναυαγοσώστες της Δημοτικής Ακτής θα βρίσκονται στον πύργο τους από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, όπως επίσης θα λειτουργήσει και ο μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα (SeaAccess).

Οι λουόμενοι της Δημοτικής Ακτής Καρτερού έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν καφέ, αναψυκτικά, ποτά αλλά και ελαφριά γεύματα από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν από τις 09:00 μέχρι τις 19:00 το βράδυ.

Το Café – Restaurant «Πλάτανος», στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, έχει ανοίξει τις πόρτες του για την καλοκαιρινή περίοδο και λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα ενώ από την 1η Ιουνίου θα παραμένει ανοικτό μέχρι τις 23:00 τη νύχτα.

Ένας όμορφος χώρος, κάτω από τη δροσιά του μεγάλου πλάτανου της ιστορικής πλατείας, προσφέρει σε ντόπιους και επισκέπτες καφέ, πρωινό, πλήρες γεύμα και ποτό αλλά και όμορφες μουσικές βραδιές.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. κ. Κώστας Βαρβεράκης αναφερόμενος στην λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου υπογράμμισε ότι «στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης.

Σε χώρους ανακαινισμένους, ιδιαίτερα φροντισμένους και καθαρούς, με άριστης ποιότητας προϊόντα, με προσβασιμότητα για όλους και – κυρίως- με ασφάλεια αφού το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και σε παροχή πρώτων βοηθειών, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες.»