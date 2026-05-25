Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 26 Μάϊου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείουέτους2026, με τη δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 025.3170105086 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Μετατόπιση αρδευτικού αγωγού στον Άγιο Σύλλα».

2. α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 164/2026 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης (αριθμός πρωτ. Δήμου 41065/29-4-2026) β) Ενέργειες για την πληρωμή προς αποφυγή αναγκαστικής εκτελέσεως.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου.

4. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια αθλητικών ειδών (αθλητικά μπλουζάκια κλπ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο του είδους, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 18.624,80 ευρώ με ΦΠΑ.

5. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης και αμυντικού εξοπλισμού έτους 2026 του ένστολου προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου».

6. Έγκριση του 4ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγ. Αικατερίνης».

7.Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Μεσσαμπελιών (Ο.Τ.Γ1749) που προσκυρώνεται σε ιδιοκτησία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μ1/2003 Πράξης Εφαρμογής.

8. Καθορισμός αξίας καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Νέας Φορτέτσας Ο.Τ.2080 που προσκυρώνεται σε ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Μ1/1995 Πράξης Εφαρμογής.

9. Έγκριση εξειδίκευσης ποσού ύψους 18.500,00€ σε βάρος του ΑΛΕ 255.2420989139 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027», του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2026.

10. Έγκριση και εξειδίκευσης ποσού για την δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που μετέχουν στις Ομάδες Έργου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων : α. «Έξυπνες Πρωτοβουλίες για Δημόσιες Μεταφορές για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη» με το ακρωνύμιο SPINE, β. «Δαπάνες για την Προώθηση πολιτικών δίκαιης και συμπεριληπτικής κινητικότητας στις Ευρωπαϊκές περιοχές» με το ακρωνύμιο INCLUDES και γ. «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους Ευρωπαίους πεζούς» με το ακρωνύμιο STEP UP – INTERREG EUROPE, για τον μήνα Ιούνιο 2026 (Α ́ εξάμηνο έτους 2026).

11. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημιώσεως για όχημα που υπέστη ζημία από μετακίνηση καροτσιού οδοκαθαριστή.

12. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημιώσεως για όχημα που υπέστη φθορά από κάδο απορριμμάτων.

13. Eισήγηση για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

14. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή έκθεσης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου.

15.Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για ακύρωση και επαναπροσδιορισμό διοικητικού προστίμου.

16. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαιώσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

17. Έγκριση αποδοχής δωρεάς διατακτικών για τις υπηρεσίες Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου.