Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών του Δήμου Πλατανιά από την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (ΚΕ.ΔΗ.Π.) με θέμα: «Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti”: Ορθές πρακτικές από το χωράφι ως την τυποποίηση

Η Περιφέρεια Κρήτης , ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Δήμος Πλατανιά συνεργασία με την Κοι-νωφελή Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (ΚΕ.ΔΗ.Π.), διοργανώνουν εκπαιδευτική ενημέρωση με θέμα: «Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti”: Ορθές πρακτικές από το χωράφι ως την τυποποίηση», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 17:30 μ.μ. στην Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουβών.

Θεματολογία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τις ορθές πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας, όπως η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η φυτοπροστασία και η διαχείριση του ελαιώνα, καθώς και τα στάδια της συγκομιδής, μεταφοράς, ελαιοποίησης, αποθήκευσης και τυποποίησης για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, αναλύονται τα ποιοτικά χα-ρακτηριστικά του ελαιολάδου και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν, ζητήματα επιμόλυνσης από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ορυκτέλαια και άλλους επιμολυντές, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εισαγωγή στην οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου και επίδειξη γευσιγνωσίας.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Ολοκλήρωση δράσεων σε Αποκόρωνα και Αγγελιανά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν ήδη οι εκπαιδεύσεις ελαιουργών και τυποποιητών στον Δήμο Αποκορώνα, καθώς και ελαιοπαραγωγών στον Δήμο Μυλοποτάμου. Οι δράσεις διοργανώ-θηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Στις εκδηλώσεις στον δήμο Αποκόρωνα παρευρέθηκαν ο Σταύρος Σταυρουλάκης, Αντιδή-μαρχος Δ. Αποκορώνου για θέματα πρωτογενούς τομέα και ο Χαρίδημος Σκουντριδάκης πρόεδρος Δ.Κ. Κουρνά.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισήμανε ότι η συνεχής ενημερωτική εκπαίδευση στον τομέα της ελαιοκομίας αποτελούν βασικούς άξονες για την αναβάθμιση του κρητικού ελαιολάδου.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της ποιό-τητας και της ασφάλειας του προϊόντος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομέ-νων, από τον παραγωγό έως την τυποποίηση, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην υιοθέτη-ση ορθών καλλιεργητικών και μεταποιητικών πρακτικών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα .

Φορείς υποστήριξης

Τις ενημερωτικές δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. Χανίων.