«Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας στις εργατικές κατοικίες Τσεσμέ, Καστελλάκια και Πέραμα Ρεθύμνου»

Το αίτημα άμεσης παραχώρησης των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών Τσεσμέ, Καστελλάκια και Πέραμα Ρεθύμνου μετέφερε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, με την κατάθεση Κοινοβουλευτικής παρέμβασης – Αναφοράς.

Ειδικότερα, ο Μ. Χνάρης, σε συνέχεια του σχετικού υπομνήματος που απέστειλε η συντονιστική επιτροπή των δικαιούχων κατοίκων, απευθυνόμενος στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ανέδειξε την έντονη διαμαρτυρία τους, υπογραμμίζοντας ότι: «κατόπιν της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΕΚ το 1989, 88 κατοικίες παραδόθηκαν στους δικαιούχους και πιο συγκεκριμένα στις 25/7/1990 παραδόθηκαν στα Καστελλάκια, στις 15/5/1992 στον Τσεσμέ και στις 22/12/2012 στο Πέραμα».

Παρότι, όπως επισημαίνουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων, «Το 2ο άρθρο του προσωρινού παραχωρητηρίου δεσμεύει το ελληνικό κράτος και

ειδικότερα τον ΟΕΚ να προχωρήσει μονομερώς στην οριστικοποίηση της παραχώρησης», μέχρι και σήμερα, 35 χρόνια μετά, η μεταβίβαση της κυριότητας παραμένει σε εκκρεμότητα.

Μάλιστα, αναφέρουν ότι, ενώ τον Απρίλιο του 2018 έλαβαν «εγκριτική απόφαση εφαρμογής της Υ.Α υπ’αριθμ. 13097/661/17 (ΦΕΚ 1403Β/25-4-2017) στον οικισμό του Τσεσμέ… Το 2000 ζητήθηκαν στα Καστελλάκια εκ νέου δικαιολογητικά για την έκδοση των παραχωρητηρίων χωρίς να ολοκληρωθεί ποτέ η διαδικασία», με αποτέλεσμα οι κληρονόμοι των δικαιούχων που απεβίωσαν κατά το διάστημα αυτό να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με μεταβιβάσεις και κληρονομικές υποθέσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαίες παρεμβάσεις συντήρησης των κτηρίων όπου η φθορά των χρόνων είναι εμφανής», ούτε να ενταχθούν σε προγράμματα, όπως το «εξοικονομώ».

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι για τις υποθέσεις που αφορούν τον Τσεσμέ και τα Καστελλάκια έχουν παρέλθει 35 έτη και για το Πέραμα 15, οι κάτοικοι δικαιούχοι των εν λόγω εργατικών κατοικιών αιτούνται:

– Να δοθούν ΆΜΕΣΑ οι τίτλοι ιδιοκτησίας

– Και να καταργηθεί η δεκαετία υποχρεωτικής ιδιοκατοίκησης, για την νομιμοποίηση των μεταβιβάσεων, ενοικιάσεων κτλ.

Συνεπώς, δεδομένου ότι είναι αναγκαία «Η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας στις εργατικές κατοικίες Τσεσμέ, Καστελλάκια και Πέραμα Ρεθύμνου» και επειδή ως εκ τούτου τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Επιστολή τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αιτήθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και για την ενημέρωση της Βουλής.