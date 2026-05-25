Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

29 Μαΐου 2024 – 24 Μαΐου 2026: Ποιος να του πει, τι; Ο Ολυμπιακός είναι με χαοτική διαφορά από τον ανταγωνισμό, η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη. Οι χρυσές σελίδες στην ιστορία του γράφονται χωρίς σταματημό και με μαθηματική ακρίβεια η μία μετά την άλλη.

Η τελευταία από αυτές, προστέθηκε την Κυριακή της 24ης Μαΐου στο Μαρούσι. Σε μια απίθανη, μια θρυλική βραδιά στο «T-Center», οι «ερυθρόλευκοι» των αδερφών Αγγελόπουλων και του Γιώργου Μπαρτζώκα, ξόρκισαν όλες τις κατάρες που ακολουθούσαν εδώ και χρόνια την ομάδα και ανέβηκαν ξανά στον θρόνο της Ευρώπης. Η τέταρτη Ευρωλίγκα του τμήματος είναι γεγονός, για μια ομάδα που εδώ και 5-6 χρόνια παίζει σταθερά το καλύτερο μπάσκετ στην γηραιά ήπειρο, όπως παραδέχονται φίλοι και εχθροί. Ο φετινός Ολυμπιακός είναι ένας πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης, μια ομάδα που άξιζε όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια να γευθεί το νέκταρ αυτής της επιτυχίας.

Και κάπως έτσι, με όλη την Ελλάδα να βρίσκεται στους δρόμους δευτερόλεπτα μετά την κόρνα της λήξης στο ΟΑΚΑ, «έκλεισε»… υποδειγματικά και ιδανικά, μια απίθανη «ερυθρόλευκη» τριετία, για ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Τρεις… Μάηδες πίσω, ο Ολυμπιακός κατακτά το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, μέσα στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, γίνεται και η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που παίρνει… δύο ευρωπαϊκά της UEFA σε μία σεζόν, αφού οι Νέοι του συλλόγου, κατέκτησαν το Youth League!

Ένα χρόνο αργότερα, στη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Θρύλου, η ποδοσφαιρική ομάδα κατακτά και το νταμπλ Ελλάδας! Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανατρέπει το σκορ στους τελικούς και κατακτά το πρωτάθλημα επί του Παναθηναϊκού, παρότι το Final Four του Άμπου Ντάμπι δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Fast forward στο σήμερα, τέταρτο ευρωπαϊκό, αυτή τη φορά μέσα στο «σπίτι» του άλλου μεγάλου, του «αιώνιου» αντιπάλου, Παναθηναϊκού. Ένα από τα πιο γλυκά τρόπαια στα 101 «ερυθρόλευκα» χρόνια επιτυχιών, για όλους τους… προφανείς λόγους.

Οι κούπες είναι… αμέτρητες

Ακόμη και στον Ερασιτέχνη, ο οποίος παρεμπιπτόντως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ανακοίνωνε την υπογραφή της σύμβασης για το νέο υδάτινο σπίτι της ομάδας στο ΣΕΦ, οι τίτλοι ήταν… αμέτρητοι μέσα σε αυτό το διάστημα. Για την ακρίβεια: 28 κούπες!

Μονάχα την τελευταία τριετία, έχουν ως εξής:

7 τίτλοι στο Βόλεϊ Ανδρών: 1 πρωτάθλημα (2024), 2 Κύπελλα (2024, 2025), 2 Λιγκ Καπ (2025, 2026), 2 Σουπερ Καπ (2024, 2025)

5 τίτλοι στο Χάντμπολ Ανδρών: 2 πρωταθλήματα (2024, 2025), 1 Κύπελλο (2026), 2 Σούπερ Καπ (2024, 2025)

5 τίτλοι στο Πόλο Ανδρών: 2 πρωταθλήματα (2024, 2025), 3 Κύπελλα (2024, 2025, 2026)

4 τίτλοι στο Βόλεϊ γυναικών: 1 πρωτάθλημα (2025), 2 Κύπελλα (2024, 2025), 1 Σούπερ Καπ (2024)

4 τίτλοι στο Μπάσκετ γυναικών: 2 Πρωταθλήματα (2024, 2025), 1 Κύπελλο (2025), 1 Σουπερ Καπ (2025)

3 τίτλοι στο Πόλο Ανδρών: 1 πρωτάθλημα (2024), 2 Κύπελλα (2025, 2026)

Στο ρεζουμέ, μπαίνουν επίσης και ποδόσφαιρο και μπάσκετ:

5 τρόπαια στο Μπάσκετ Ανδρών: 1 Ευρωλίγκα (2026), 1 Πρωτάθλημα (2025), 1 Κύπελλο (2024), 2 Σουπερ Καπ (2024, 2025)

4 τρόπαια στο Ποδόσφαιρο Ανδρών: 1 Conference League (2024), 1 Πρωτάθλημα (2025), 1 Κύπελλο (2025), 1 Σούπερ Καπ (2025).

Συνοψίζοντας για την θρυλική τριετία: Δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο στο σπίτι της ΑΕΚ, ένα στο μπάσκετ στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Ένα μυθικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ και ένα θρυλικό νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Και συνολικά, 37 τίτλοι στα βασικά ομαδικά σπορ, για τις σεζόν 2023-24, 2024-25, 2025-26.

Κούπες παντού και… πάντα

Το μεγαλείο του συλλόγου βεβαίως δεν… σταματά εκεί, «χωράει» και περισσότερη ανάλυση. Τη σεζόν 2024-25, τη χρονιά των 100 χρόνων, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 18/22 τίτλους στα ομαδικά σπορ. Φέτος, ως τις 25 Μαΐου, βρίσκεται ήδη στους 11/13 νικηφόρους τελικούς.

Αυτοί έχουν ως εξής:

15/9 Χάντμπολ Αντρών Σούπερ Καπ

27/9 Μπάσκετ Αντρών Σούπερ Καπ

28/9 Μπάσκετ Γυναικών Σούπερ Καπ

2/10 Πόλο Γυναικών Σούπερ Καπ

6/12 Βόλεϊ Ανδρών Λιγκ Καπ

3/1 Ποδόσφαιρο Ανδρών Σούπερ Καπ

13/1 Βόλεϊ Ανδρών Σούπερ Καπ

9/2 Χάντμπολ Αντρών Κύπελλο

28/2 Πόλο Ανδρών Κύπελλο

4/4 Πόλο Γυναικών Κύπελλο

24/5 Μπάσκετ Γυναικών Euroleague

Και η… ζωή συνεχίζεται με ακόμη έξι τρόπαια να εκκρεμούν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελικοί του πρωταθλήματος χάντμπολ, ενώ στο μπάσκετ θα διεκδικήσει… προφανώς ένα ακόμη πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τελικοί πρωταθλήματος έρχονται επίσης σε πόλο ανδρών και γυναικών, αλλά και δύο ακόμη ολόκληρα Final Four, όπου τα δύο υδάτινα τμήματα θα διεκδικήσουν το φετινό Champions League.

Ευρωπαϊκά, τελικοί, δεκάδες τίτλοι σε όλα τα σπορ. Η δε δίψα του κόσμου του, διαρκής, με την εξέδρα να είναι σταθερά παντού, δίπλα στην ομάδα, δίνοντάς την την έξτρα ώθηση που χρειάζεται για να σηκώνει κούπες. Το έκανε στη Νέα Φιλαδέλφεια, το έκανε και στο ΟΑΚΑ.

Όλα αυτά, μέσα στα 3 από τα 101 χρόνια ζωής της ομάδας. Όσα οι υπόλοιποι σύλλογοι εξακολουθούν να ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός το πετυχαίνει στο… 3,03% της ιστορίας του!