Στην 85η επέτειο για την Μάχη της Κρήτης στη Μαχαιρά βρέθηκε ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου ΝΔ και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

“Η Κρήτη δεν γονάτισε ποτέ

Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί σύμβολο γενναιότητας, αξιοπρέπειας και αδούλωτου φρονήματος.

Η ψυχή της Κρήτης στάθηκε απέναντι στον φόβο με πίστη στην Ελευθερία, αποδεικνύοντας πως όταν ένας λαός υπερασπίζεται την πατρίδα και τις αξίες του, γίνεται δύναμη που δεν λυγίζει.

Στη Μαχαιρά, έναν τόπο που έγραψε τη δική του ξεχωριστή σελίδα στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης, τιμήσαμε με σεβασμό και συγκίνηση όλους εκείνους που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση για να μείνει η Κρήτη όρθια και περήφανη.

Οφείλουμε να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των ηρώων μας.
Να θυμόμαστε πως η ελευθερία, η ενότητα και η αξιοπρέπεια δεν χαρίζονται – κατακτώνται με αγώνα, θυσίες και πίστη στις αξίες του Ελληνισμού.

Η Κρήτη συνεχίζει να εμπνέει.

Με τη λεβεντιά της, την αντοχή της και το ακατάβλητο πνεύμα των ανθρώπων της, παραμένει φάρος ιστορίας και περηφάνειας για ολόκληρη την Ελλάδα.

Αιωνία η μνήμη των αγωνιστών της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης.”

Άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος.
