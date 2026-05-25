OEE-ΟΔΙΠΥ: Παρουσίασαν το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.), παρουσίασε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, σε ειδική ημερίδα το Εθνικό Πλαίσιο Προτύπων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, αναφέρθηκε στην ουσιαστική σημασία της ανάπτυξης Εθνικών Προτύπων, Διαδικασιών, Πολιτικών και Δεικτών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Τόνισε, επίσης, τη σύνδεση της ποιότητας με τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επισημαίνοντας ότι ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί με πρότυπα, δείκτες και τεκμηριωμένες διαδικασίες είναι ένα σύστημα που διοικείται καλύτερα, αξιολογείται αντικειμενικότερα και παράγει μεγαλύτερη αξία για τον πολίτη.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ, Χρήστος Νέστορας, υπογράμμισε τον θεσμικό ρόλο του Οργανισμού στη διαμόρφωση και εφαρμογή του εθνικού πλαισίου ποιότητας, καθώς και των Εθνικών Προτύπων για τους οργανισμούς υγείας. Παράλληλα, ανέδειξε την εθνική στρατηγική ποιότητας και τη σημασία της εκπαίδευσης ως βασικού μηχανισμού μετάβασης από τα πρότυπα στην πραγματική εφαρμογή τους.

Η ανάπτυξη των προτύπων ανταποκρίνεται στην ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικές πρακτικές σε ένα ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης. Μέσα από το νέο πλαίσιο, οι οργανισμοί υγείας αποκτούν κοινά κριτήρια, ενιαία μεθοδολογική βάση και δυνατότητα συγκρισιμότητας, στοιχεία κρίσιμα για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Η ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης προτύπων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με φορέα υλοποίησης το ΟΕΕ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, συνεκτικού, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος υγείας.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ποιότητα παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και μετατρέπεται σε οργανωμένη λειτουργία προς όφελος των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας.