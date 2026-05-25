Άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος.

Με αφορμή το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις Δημοτικές Κοινότητες, στους δημότες και στην περιουσία τους, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στην επιστολή ζητά την άμεση συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, των αρμόδιων Αντιδημάρχων, των υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, των μελετητών και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα ή επιστημονικού συμβούλου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος.

Ακολουθεί η επιστολή:

Κύριε Δήμαρχε,

Το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως ρυθμίζεται από το Π.Δ. 194/2025 και συνδέεται με τις διατάξεις του Ν. 5215/2025, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τον Δήμο Ηρακλείου, τις Δημοτικές Κοινότητες, τους δημότες και την περιουσία τους.

Το Π.Δ. 194/2025 καθορίζει τα κριτήρια, τον τρόπο και τις διαδικασίες οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και το πλαίσιο των χρήσεων γης, των όρων και των περιορισμών δόμησης. Πρόκειται για ζήτημα που δεν έχει μόνο τεχνικό ή πολεοδομικό χαρακτήρα, αλλά επηρεάζει άμεσα την περιουσία των πολιτών, την οικοδομησιμότητα των ιδιοκτησιών, την αξία της γης και την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων.

Οι αλλαγές αυτές προκαλούν εύλογη ανησυχία στους δημότες. Για τον λόγο αυτό, ως επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», ζητώ να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να προσκληθούν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι εκπρόσωποι της Πολεοδομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, ο αρμόδιος μελετητής ή οι μελετητές, καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας ή επιστημονικός σύμβουλος.

Σκοπός είναι να υπάρξει σαφής ενημέρωση για τα παρακάτω:

1. Πώς επηρεάζονται οι Δημοτικές Κοινότητες και οι οικισμοί του Δήμου Ηρακλείου από το Π.Δ. 194/2025 και το άρθρο 63 του Ν. 5215/2025;

2. Ποια είναι τα υφιστάμενα όρια των οικισμών και ποια ζητήματα ανακύπτουν με τη νέα διαδικασία οριοθέτησης;

3. Ποιες ιδιοκτησίες ενδέχεται να επηρεαστούν ως προς την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα και την αξία τους;

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών;

5. Ποιες δυνατότητες παρέμβασης διαθέτει ο Δήμος στο πλαίσιο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων;

6. Έχει ήδη γίνει καταγραφή των περιοχών ή των ιδιοκτησιών που ενδέχεται να επηρεαστούν;

Παράλληλα, ζητούμε να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα συμφέροντα των δημοτών.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο απλού παρατηρητή. Οφείλει να κινηθεί προληπτικά, με διαφάνεια, συντονισμό και πλήρη επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, αξιοποιώντας κάθε θεσμική και νομική δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών και της αναπτυξιακής προοπτικής των οικισμών.

Το θέμα είναι κρίσιμο και επείγον. Απαιτείται άμεση ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και ουσιαστική συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής.