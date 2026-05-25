ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Άμεση σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία στο Ηράκλειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατασχέθηκε -1- πιστόλι και -5- κάλυκες

Συνελήφθησαν άμεσα χθες (24.05.2026) δυο 23χρονοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (24.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων οι δύο ημεδαποί αφού διαπληκτίστηκαν με 18χρονο ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποχώρησαν επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Εν συνεχεία επέστρεψαν και διερχόμενοι έξωθεν του καταστήματος με το εν λόγω όχημα, ο ένας εξ αυτών προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράση Ηρακλείου οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους και στο όχημα και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν πιστόλι κρότου ενώ κατά την αυτοψία στο σημείο κατασχέθηκαν πέντε κάλυκες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στην 85η επέτειο για την Μάχη της...

"Η Κρήτη δεν γονάτισε ποτέ Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί...

Άμεση συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη...

Με αφορμή το ζήτημα της οριοθέτησης των οικισμών κάτω...

