Στο επίκεντρο των επενδύσεων η Κρήτη – Έξι mega projects των 2,2 δισ. ευρώ φέρνουν νέα εποχή στον τουρισμό

Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς προορισμούς της Μεσογείου, με έξι mega projects συνολικού ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ να αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού και να φέρνουν μια νέα εποχή πολυτελούς φιλοξενίας στο νησί

ΗΚρήτη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της σύγχρονης τουριστικής της ιστορίας. Δεκάδες μικρές και μεγάλες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενόψει και της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα εξυπηρετεί έως και 20 εκατ. επιβάτες ετησίως, έναντι 6-9 εκατ. επιβατών που εξυπηρετεί σήμερα το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Το κύμα επενδύσεων εκτείνεται από την Ελούντα και τη Σητεία μέχρι τη νότια Κρήτη και τα Χανιά. Διεθνή brands, μεγάλα funds, εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρείες και hospitality operators στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο νησί, αναγνωρίζοντας ότι η Κρήτη διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά: ισχυρό brand name, μακρά τουριστική περίοδο, φυσική ομορφιά, διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα και μεγάλες παραθαλάσσιες εκτάσεις κατάλληλες για ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών projects.

Μεταξύ των πολλών επενδύσεων ξεχωρίζουν έξι μεγάλες αναπτύξεις συνολικού ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να επανατοποθετήσουν το νησί ως διεθνή προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας και σύνθετων τουριστικών επενδύσεων που συνδυάζουν hospitality, real estate, wellness και yachting infrastructure.

Το Ikos Kissamos στη Δυτική Κρήτη

Στη δυτική Κρήτη, η Ikos Resorts άνοιξε πρόσφατα το νέο μεγάλο resort στην Κίσσαμο Χανίων. Πρόκειται για μία επένδυση που ξεπερνά τα 220 εκατ. ευρώ. Το Ikos Kissamos αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη, ενισχύοντας τη θέση της δυτικής πλευράς του νησιού στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Το resort περιλαμβάνει περίπου 400 δωμάτια και βίλες, ακολουθεί το premium all-inclusive μοντέλο της Ikos και στοχεύει στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού εισοδήματος από τη Βόρεια Ευρώπη. Η παρουσία της Ikos θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη δυτική Κρήτη, καθώς αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη μέση δαπάνη των επισκεπτών και να δημιουργήσει ένα νέο luxury hospitality cluster στην περιοχή. Παράλληλα, η Ikos εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Κρήτη, στοχεύοντας στη δημιουργία και άλλης πολυτελούς μονάδας.

Ο Κυπριακός όμιλος Φωτιάδη στην Τριόπετρα

Από τη δυτική Κρήτη περνάμε στη νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριόπετρας Ρεθύμνου, όπου ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη αναπτύσσει μία επένδυση ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένης τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης σε έκταση άνω των 1.300 στρεμμάτων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, luxury residences, wellness center, γήπεδο golf και οργανωμένο τουριστικό χωριό. Η σημασία του project είναι ιδιαίτερη, καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει έναν νέο premium προορισμό στη νότια Κρήτη, μία περιοχή που μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.

Ο Όμιλος Phaea στη Νότια Κρήτη

Στη νότια Κρήτη και πιο ανατολικά, στον νομό Ηρακλείου και στη θέση Σκούρος, αναπτύσσεται το νέο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο «PHĀEA – South Crete» των οικογενειών Σμπώκου και Βασιλάκη.

Η επένδυση, προϋπολογισμού άνω των 121 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 140 δωματίων, 30 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, κτιρίου υποδοχής, κοινόχρηστης πισίνας, χώρων εστίασης και ενός κέντρου αναζωογόνησης με spa και γυμναστήριο.

Η Ικτίνος στην Ανατολική Κρήτη

Στην ανατολική Κρήτη, ένα ακόμη επενδυτικό σχέδιο φαίνεται ότι μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για την επένδυση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ στη Σητεία. Το project στον Όρμο Φανερωμένης, γνωστό ως Sitia Bay Resort, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τουριστικές εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη.

Η έκταση, ιδιοκτησίας της θυγατρικής «Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική Α.Ε.», φτάνει περίπου τα 2.690 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 556 είναι παραθαλάσσια, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ.

Το 2025, η ΙΚΤΙΝΟΣ προχώρησε σε συμφωνία με τη λονδρέζικη CBE Capital, εταιρεία εξειδικευμένη σε πολυτελή ξενοδοχεία και branded residences, ενώ πρόσφατα υπεγράφη επιστολή πρόθεσης με την αμερικανική Auberge Resorts Collection για πιθανή μελλοντική διαχείριση και branding του resort. Η Auberge θεωρείται ένα από τα πλέον premium hospitality brands παγκοσμίως, με παρουσία σε ultra-luxury destinations στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Elounda Hills: Η επένδυση των 800 εκατ, ευρώ

Στην ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ελούντας, αναπτύσσεται η μεγαλύτερη σήμερα τουριστική και οικιστική επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη και μία από τις σημαντικότερες αναπτύξεις πολυτελούς φιλοξενίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο: το project Elounda Hills. Το επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσεται από τη Mirum Hellas, θυγατρική του διεθνούς ομίλου Mirum του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ,

και αποτελεί επένδυση που, ανάλογα με τις τελικές φάσεις ανάπτυξης και τις υποδομές, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 600 έως 800 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έκταση φτάνει περίπου τα 840 στρέμματα σε μία από τις πιο προνομιακές παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, με άμεση θέα στον κόλπο του Μιραμπέλλου και πρόσβαση σε μία ήδη ώριμη αγορά πολυτελούς φιλοξενίας.

Η επένδυση βασίζεται στο μοντέλο «hospitality plus branded residences plus marina lifestyle», το οποίο κυριαρχεί πλέον στις μεγάλες διεθνείς τουριστικές αναπτύξεις. Κεντρικό ρόλο στο Elounda Hills έχει η συνεργασία με τη διεθνή αλυσίδα 1 Hotels & Homes, η οποία θα δημιουργήσει το πρώτο της resort στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η μαρίνα του Elounda Hills,

η οποία σχεδιάζεται ως private marina υψηλών προδιαγραφών με δυνατότητα εξυπηρέτησης luxury yachts και superyachts. Η διαχείρισή της έχει συνδεθεί με την Camper & Nicholsons. Η πρώτη φάση της επένδυσης βρίσκεται ήδη σε ενεργή φάση υλοποίησης, με συμμετοχή μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, όπως η AKTOR και η Δομική Κρήτης. Η έναρξη λειτουργίας εκτιμάται για το 2027, ενώ η πλήρης ανάπτυξη θα εξελιχθεί σε πολλαπλές φάσεις.

Ο όμιλος Μεταξά στο Cape Tholos Resort

Απέναντι από την Ελούντα, στον Θόλο Καβουσίου, αναπτύσσεται ένα ακόμη μεγάλο επενδυτικό σχέδιο: το Cape Tholos Resort του Ομίλου Μεταξά. Η επένδυση, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου σύνθετου τουριστικού καταλύματος πέντε αστέρων στην περιοχή

Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου και υλοποιείται από την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» (Maris Hotels S.A.).

Το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα πέντε αστέρων θα αναπτυχθεί σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων και θα διαθέτει συνολικά 1.014 κλίνες. Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’878/10-12-2024) σηματοδότησε την καθοριστική αδειοδοτική έγκριση για την υλοποίησή της. Το σχεδιαζόμενο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα θα αποτελείται από ξενοδοχείο πέντε

αστέρων, στο οποίο εντάσσονται εγκαταστάσεις spa, καθώς και πλήρες φάσμα χώρων εστίασης και αναψυχής, συνοδευόμενα από τους απαραίτητους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους. Επιπλέον, περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο.

