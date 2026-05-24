ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάχθηκε και το Γυμνάσιο Γαζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά την ένταξη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, ο Δήμος Μαλεβιζίου καταφέρνει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα μία ακόμη σχολική μονάδα, μέσα από την εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Πρόκειται για το Γυμνάσιο Γαζίου, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι παρεμβάσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό κτίριο που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν συντηρήσεις, τεχνικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις στις υποδομές του σχολείου, ενισχύοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του χώρου, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

