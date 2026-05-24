Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου, σε περιοχές της Κρήτης, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στο Ηράκλειο, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Αλάγνι, στο φωτοβολταϊκό «Ζευς», κοντά στην επιχείρηση Αλεξάκη. Επίσης, από τις 8:30 π.μ. έως τις 9:30 π.μ., διακοπή θα γίνει στο Αρκαλοχώρι, στις οδούς Μανουσωμανώλη και Τριών Ιεραρχών.

Στο Λασίθι, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 8:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. και θα επηρεάσει περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, συγκεκριμένα το Ίστρον, το Καλό Χωριό και τον Πύργο Καλού Χωριού.

Στο Ρέθυμνο, από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ., θα επηρεαστούν ανατολικές περιοχές της πόλης, από Κόρακα Καμάρα, Περιβόλια, Μυσίρια, Καστελάκια, πρώην ΚΕΓΕ, Παπούρα, Δέλτα, Ξηρό Χωριό, Χαλέβι, Μύλοι και Χρωμοναστήρι. Η διακοπή αφορά επίσης αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια και κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή. Από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. διακοπή θα γίνει στις περιοχές Ευληγιάς και Μικρό Μετόχι.

Στα Χανιά, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στον Ταυρωνίτη, γύρω από το ψητοπωλείο Κανεβά. Επιπλέον, από τη 1:00 μ.μ. έως τις 3:00 μ.μ., διακοπή θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Κισσάμου, στην περιοχή Πηγή Κισσάμου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι, αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα.