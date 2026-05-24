Θρίλερ στην Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης – Ερευνάται ο θάνατος δύο ακόμα μωρών της οικογένειας!

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων η μητέρα του 3 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ και ένας υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας σε κάποιο ή κάποια από τα παιδιά της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αστυνομία, αξιολογώντας τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, μετέτρεψε την αρχική κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο εμπλεκόμενους.

Η τρίχρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ την ίδια ώρα τρία ακόμη παιδιά της οικογένειας έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και μία νέα πληροφορία που φέρεται να έδωσε η μητέρα, η οποία είναι Ρομά, στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με αυτήν, δύο ακόμη βρέφη που είχε γεννήσει στο παρελθόν πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η πληροφορία ελέγχεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν συνδέεται με την ευρύτερη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα ανήλικα της οικογένειας.