Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο νεαρός που άνοιξε πυρ έξω από καφετέρια

Ο δράστης διαπληκτίστηκε με συνομήλικό του και μετά τους πυροβολισμούς, έσπευσε να εξαφανισθεί αρχικά, αλλά τελικά παρουσιάστηκε αυτοβούλως
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στις Αρχάνες το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), όταν μια φαινομενικά μικρή παρεξήγηση μεταξύ δύο νεαρών εξελίχθηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο του οικισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, οι δύο νεαροί ηλικίας περίπου 20 και 21 ετών – και οι δύο κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής-, διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ βρίσκονταν σε καφετέρια.

Όπως αναφέρεται, ο ένας από τους εμπλεκόμενους αποχώρησε από το σημείο, πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας όπλο. Τότε φέρεται να πυροβόλησε, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες και στους κατοίκους, πριν τραπεί σε φυγή.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ωστόσο η ένταση ήταν μεγάλη, καθώς το συμβάν εκτυλίχθηκε μέρα-μεσημέρι σε πολυσύχναστο σημείο. Άλλες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το όπλο ενδέχεται να έριχνε άσφαιρα πυρά, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε στις αρχές.

Θρίλερ στην Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης – Ερευνάται ο θάνατος δύο ακόμα μωρών της οικογένειας!
