ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

(ΦΩΤΟ) Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πυροβολούσε μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο των Αρχανών μετά από διαπληκτισμό.

Στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών είναι ο νεαρός δράστης των πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο των Αρχανών.

Ο νεαρός, ηλικίας μόλις 21 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άρχισε να πυροβολεί μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της περιοχής μετά από διαπληκτισμό που είχε η παρέα του με μία άλλη.

Ο δράστης φέρεται να έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τέσσερις φορές με μία από τις σφαίρες να εξοστρακίζεται και να καρφώνεται σε καρέκλα οικίας α΄ορόφου.

Επικράτησε πανικός με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους και να ειδοποιούν την αστυνομία ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τους νεαρούς καθώς και τους κάλυκες προκειμένου να διαπιστωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Οι δράστες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 21χρονος που φέρεται να είχε το όπλο και να πυροβόλησε παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε στους αστυνομικούς.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε κεντρικό σημείο μετά από έντονο καβγά
Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο νεαρός που άνοιξε πυρ έξω από καφετέρια
