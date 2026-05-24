Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε κεντρικό σημείο μετά από έντονο καβγά

Ένα ένοπλο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση το μεσημέρι της Κυριακής στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου, όταν ένας άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης με άλλο άτομο από το χωριό. Λίγο αργότερα, επέστρεψε στο σημείο με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, και πυροβόλησε μέσα από το όχημα.

Παρά την ένταση και τον πανικό που επικράτησαν στην περιοχή, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη και των συνεργών του.

Το συμβάν σημειώθηκε έξω από καφετέρια, όπου βρίσκονταν παρέες κατοίκων. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ δύο παρέων, με την κατάσταση να εκτραχύνεται λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει με όπλο. Λίγο μετά ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι εμπλεκόμενοι είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 25 ετών.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, ωστόσο οι αρχές έχουν εξαπολύσει καταδίωξη για τη σύλληψή τους και το όχημα έχει ήδη εντοπιστεί.

