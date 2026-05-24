ΚΡΗΤΗ

Στ. Αρναουτάκης από το Μάλεμε: «Η μνήμη των νεκρών ένα διαρκές παράδειγμα ευθύνης για ειρήνη, ασφάλεια και κράτος δικαίου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα των Κρητικών για ελευθερία και αξιοπρέπεια, αλλά και την ανάγκη διαφύλαξης της ειρήνης στην Ευρώπη, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, στο Γερμανικό Νεκροταφείο του Μάλεμε στα Χανιά.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο τιμώντας τους πεσόντες. Κατά τον χαιρετισμό του, παρουσία πρέσβεων, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της ιστορικής μνήμης απέναντι στον ολοκληρωτισμό.

Το μήνυμα για την 85η Επέτειο

«Η σημερινή επέτειος ανακαλεί στη συλλογική συνείδηση το βαρύ τίμημα και την ολοκληρωτική καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος εξαπλώθηκε στο όνομα μιας απάνθρωπης ιδεολογίας, πλήττοντας την καρδιά της Ευρώπης», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζοντας πως τον Μάιο του 1941, ο αγώνας των Κρητικών απέδειξε περίτρανα πως «σε τούτα τα χώματα δεν ριζώνει ο ολοκληρωτισμός».

Αναφερόμενος στα 85 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τα γεγονότα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Επαναφέρουμε στη μνήμη μας τη φρίκη των ναζιστικών και φασιστικών καθεστώτων, μνημονεύοντας παράλληλα και τους 4.500 Γερμανούς στρατιώτες που βρίσκονται θαμμένοι σε αυτό το κοιμητήριο, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε ξένο έδαφος, παρασυρμένοι από μια ιδεολογική μισαλλοδοξία».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε την αξία της ιστορικής παρακαταθήκης για το μέλλον της ηπείρου μας: «Η ιστορική αυτή επέτειος αποτελεί για εμάς μια διαρκή θύμηση και μια βαριά παρακαταθήκη. Μας διδάσκει ότι σε απαιτητικούς καιρούς και μέσα στο σύγχρονο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ευρώπη οφείλει να γνωρίζει το παρελθόν της για να εδραιώσει την ειρήνη, την ασφάλεια και το κράτος δικαίου. Ας είναι η μνήμη των νεκρών του Μάλεμε ένα διαρκές παράδειγμα ευθύνης για όλους μας».

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο...

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου,...

Θρίλερ στην Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της...

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αναμένεται να οδηγηθούν...

