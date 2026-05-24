Κρήτη: Η «ομερτά» του Ψηλορείτη – Πώς μια οικογένεια επέβαλε καθεστώς τρόμου σε ολόκληρα χωριά

Στα χωριά γύρω από τον Ψηλορείτη στην Κρήτη, εκεί όπου παλιοί και νέοι μιλούν ακόμη για βεντέτες και άγραφους νόμους, οι κάτοικοι περιγράφουν μια άλλη πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα φόβου, απειλών και οικονομικής ασφυξίας, που, σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, είχε στηθεί μεθοδικά από μια οικογένεια, τα μέλη της οποίας φέρονται να λειτουργούσαν ως κλειστός πυρήνας εκβιασμών και καταπατήσεων.

Κρήτη: Περισσότερα από 40 θύματα σε καθεστώς φόβου

Περισσότερα από 40 θύματα, ανάμεσά τους συγγενείς, κουμπάροι και άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τους κατηγορουμένους, φέρονται να βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς σιωπής.

Οι αστυνομικοί του παραρτήματος της ΔΑΟΕ στην Κρήτη περιγράφουν στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» μια «συμμορία», που είχε καταφέρει να εγκαθιδρύσει «κλίμα φόβου και ατιμωρησίας», με αποτέλεσμα πολλοί παθόντες να αρνούνται ακόμα και να καταθέσουν, φοβούμενοι αντίποινα.

Η δυσκολία των Αρχών: «Τα θύματα φοβούνταν να μιλήσουν»

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η άρνηση των θυμάτων να μιλήσουν», παραδέχθηκε δημόσια και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ίδιο αποτυπώνεται και στη δικογραφία, όπου οι αστυνομικοί σημειώνουν ότι αρκετοί κάτοικοι «επικαλέστηκαν φόβο» και πίστευαν ότι, αν μιλούσαν, θα ακολουθούσαν νέες επιθέσεις, καταστροφές ή ακόμα και άλλες πράξεις βίας.

Οι καταγγελίες για εκβιασμούς και καταπατήσεις εκτάσεων

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, θείος και ανιψιοί, φέρονται να είχαν οργανωθεί με κοινό σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση εκτάσεων στη Σάτα Ρεθύμνου, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου και σε άλλες περιοχές του Αμαρίου. Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν απειλές, εκφοβισμό και πράξεις αντεκδίκησης για να αναγκάζουν ιδιοκτήτες να αποδέχονται την παρουσία των κοπαδιών τους ή ακόμα και να εγκαταλείπουν τις δικές τους περιουσίες. Η φράση που επαναλαμβάνεται στις μαρτυρίες είναι μία: «Μην καλέσεις την Αστυνομία».

Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, κτηνοτρόφος που αρνήθηκε να παραχωρήσει έκταση 300 στρεμμάτων για βόσκηση κατέθεσε ότι δέχθηκε λεκτικές απειλές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να του είπε ότι «θα του κάνει κακό», ενώ του ξεκαθάρισε να μην απευθυνθεί στις Αρχές. Οι μέθοδοι πίεσης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δεν περιορίζονταν στις απειλές. Περιγράφονται καταστροφές περιφράξεων, κομμένα ελαιόδεντρα, αμπέλια που καταστράφηκαν μέσα σε μία νύχτα και καλλιέργει ες που ισοπεδώθηκαν από ανεπιτήρητα κοπάδια.

Σε άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτης κατήγγειλε ότι άγνωστοι έκοψαν περίπου 400 κουρμούλες αμπελιού με ηλεκτρικό ψαλίδι λίγο μετά τη μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος μέλους της οικογένειας. Οι παθόντες πίστευαν ότι επρόκειτο για πράξη αντεκδίκησης, όμως φοβήθηκαν να κατονομάσουν τους δράστες. Το αποκορύφωμα ήρθε, σύμφωνα με τις Αρχές, τον Μάιο του 2025, με τον εμπρησμό αυτοκινήτου αγρότη στον Φουρφουρά. Η ζημιά άγγιξε τις 27.000 ευρώ και θεωρείται από τους αστυνομικούς η πιο σκληρή «προειδοποίηση» προς όσους επέμεναν να αντιδρούν.

Ζημιές άνω των 200.000 ευρώ

Στη δικογραφία περιγράφεται ακόμα πως οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπατούσαν αγροτεμάχια, να έσπερναν κριθάρι σε ξένες εκτάσεις και να τοποθετούσαν νέες περιφράξεις, αποκλείοντας τους ιδιοκτήτες από την πρόσβαση στα χωράφια τους.

«Μας απαγόρευσαν να ξαναπάμε στην περιοχή, γιατί πλέον την όριζαν εκείνοι», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους παθόντες στις καταθέσεις του. Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι τεράστιο. Η δικογραφία αναφέρει ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι παθόντες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ μόνο οι καταστροφές σε καλλιέργειες και ελαιώνες εκτιμώνται σε περισσότερα από 120.000 ευρώ.

Οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο των Αρχών

Την ίδια ώρα, οι επιδοτήσεις που φέρονται να εισέπραξαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεδιπλώνουν ακόμα μία αμαρτωλή πτυχή γύρω από το αδιανόητο αλισβερίσι των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο 43χρονος, που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «ιθύνοντα νου», μαζί με τη σύζυγό του φέρονται να έλαβαν από το 2021 έως το 2025 συνολικά 88.811 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός του και η σύζυγός του έλαβαν 101.689 ευρώ, ενώ ο δεύτερος ανιψιός, 39 ετών, μαζί με τη σύζυγό του φέρονται να εισέπραξαν 165.348,92 ευρώ μέσω επιδοτήσεων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ακόμα 38 αγροτεμάχια που εμφανίζονται να έχουν μισθωθεί από τους κατηγορουμένους, όχι μόνο στη νότια Κρήτη, αλλά και σε Ανδρο και Τήλο. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανένα από τα δηλωμένα αγροτεμάχια δεν βρίσκεται στο Αμάρι, εκεί δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα στη Σάτα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο βασικός κατηγορούμενος και η σύζυγός του φέρονται να δήλωσαν εκτάσεις στο ΟΣΔΕ και στο Ε9 χωρίς να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, επικαλούμενοι αργότερα τον θεσμό της χρησικτησίας.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν μια οργανωμένη προσπάθεια «εδαφικής επέκτασης» και οικονομικής κυριαρχίας, μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης, της αύξησης των κοπαδιών και της σταδιακής εγκατάστασης νεότερων μελών των οικογενειών στην ίδια δραστηριότητα.

Ομερτά στα χωριά του Ψηλορείτη

Παρά τις συλλήψεις, στα χωριά γύρω από τον Ψηλορείτη η ομερτά παραμένει. Πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να αποφεύγουν ακόμη και σήμερα να μιλούν ανοιχτά. Οι αστυνομικοί καταγράφουν ξεκάθαρα ότι οι παθόντες είχαν πειστεί πως οποιαδήποτε αντίδραση θα οδηγούσε σε νέα χτυπήματα εναντίον τους ή των περιουσιών τους. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αποκαλυπτική πτυχή της υπόθεσης: ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι φερόμενοι ως δράστες δεν χρειάζονταν πάντα όπλα ή ανοιχτές απειλές. Αρκούσε η φήμη τους. Αρκούσε το μήνυμα που είχε περάσει στα χωριά: όποιος αντιστέκεται πληρώνει το τίμημα.