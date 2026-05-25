Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν – Τι δείχνει έκθεση

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθεί ο θερινός τουρισμός. Ωστόσο, νέα στοιχεία για τη Μεσόγειο δείχνουν ότι η χώρα αποκτά σημαντικές δυνατότητες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με αιχμή τον πολιτισμό, τις εμπειρίες, τις αεροπορικές συνδέσεις και τις χαμηλότερες τιμές εκτός σεζόν.

Σύμφωνα με την έκθεση «Seasonality Trends & Opportunities in the European Mediterranean» της Mabrian, η οποία παρουσιάστηκε στο Seasonality Summit του Ρίμινι, η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη εξάρτησης από το καλοκαίρι 72,9%, έναν από τους υψηλότερους στη Μεσόγειο, πίσω μόνο από την Κροατία (79,1%). Αντίθετα, η Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζουν πιο ισορροπημένη κατανομή της τουριστικής ζήτησης μέσα στο έτος.

Ειδικότερα, η Ισπανία καταγράφει δείκτη εξάρτησης από το καλοκαίρι 52,8%, ενώ η Πορτογαλία 54,5%, ποσοστά αισθητά χαμηλότερα από το 72,9% της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο χώρες καταφέρνουν να κατανέμουν την τουριστική ζήτηση πιο ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους, περιορίζοντας την υπερσυγκέντρωση επισκεπτών στους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο.

Πού διακρίνονται Ισπανία και Πορτογαλία

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, διατηρεί ισχυρή τουριστική δραστηριότητα κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, χάρη στον city break τουρισμό, τη γαστρονομία και το ήπιο κλίμα, ενώ η Ισπανία αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τα πολιτιστικά γεγονότα,

τα συνέδρια και τις αεροπορικές συνδέσεις χαμηλής περιόδου. Παράλληλα, η Ισπανία παρουσιάζει αύξηση 5,4% στη διαθέσιμη αεροπορική χωρητικότητα για τη χαμηλή περίοδο του 2026, ενώ η Πορτογαλία διατηρεί επίσης θετική εικόνα στις αεροπορικές συνδέσεις, κυρίως μέσω παραδοσιακών αερομεταφορέων.

Αντίστοιχα, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει ισχυρό χαρτοφυλάκιο εμπειριών εκτός θερινής αιχμής. Στην Ισπανία κυριαρχούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η νυχτερινή ζωή και οι γαστρονομικές εμπειρίες, ενώ στην Πορτογαλία ενισχύονται οι εμπειρίες γύρω από τη γαστρονομία, τις οικογενειακές δραστηριότητες και τον ήπιο παραθαλάσσιο τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αλλαγή τάσης στην Ελλάδα – Οι ευκαιρίες

Η μελέτη καταγράφει, ωστόσο, σαφείς ενδείξεις αλλαγής τάσης στην ελληνική τουριστική αγορά. Κατά τη χειμερινή περίοδο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2025), οι ταξιδιώτες που επιλέγουν την Ελλάδα προέρχονται κυρίως από την εγχώρια αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει το 41,2% των κρατήσεων ξενοδοχείων, ενώ ακολουθούν η Τουρκία με 60,3% και το Ισραήλ με 76,9%, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη χαμηλή περίοδο.

Σε επίπεδο καταλύματος, οι περισσότεροι χειμερινοί επισκέπτες επιλέγουν ξενοδοχεία τριών αστέρων, ενώ οι Ισραηλινοί εμφανίζουν υψηλότερη προτίμηση σε μονάδες τεσσάρων αστέρων, σε ποσοστό 48%. Παράλληλα, τα ζευγάρια αποτελούν τη βασική κατηγορία ταξιδιωτών στην Ελλάδα κατά τη χαμηλή περίοδο, με ποσοστό 49% στους επισκέπτες από το Ισραήλ και 49% συνολικά στους βασικούς χειμερινούς επισκέπτες, ενώ οι οικογένειες εμφανίζουν μικρότερη αλλά αξιοσημείωτη παρουσία, κυρίως από την Τουρκία (39,8%).

Αντίστοιχα, κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025), ενισχύεται αισθητά η παρουσία ταξιδιωτών από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η εγχώρια αγορά διατηρεί ισχυρό μερίδιο 43,7%, ενώ οι Γερμανοί ταξιδιώτες φτάνουν το 49,1% και οι Γάλλοι το 56,4% στις κρατήσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα κατά τη χαμηλή περίοδο.

Το φθινόπωρο παρατηρείται επίσης στροφή προς πιο ποιοτικά καταλύματα, καθώς περίπου οι μισοί επισκέπτες επιλέγουν ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων: 50,7% για τους Γερμανούς και 44,3% για τους Γάλλους επισκέπτες. Τα ζευγάρια παραμένουν η κυρίαρχη ταξιδιωτική κατηγορία, με ποσοστά που ξεπερνούν το 47%, ενώ ενισχύεται και η παρουσία οικογενειακών ταξιδιών. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σταδιακή μετατροπή της Ελλάδας σε προορισμό «δεύτερης περιόδου» μετά την αιχμή του καλοκαιριού, με αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια εμπειρίας, πολιτισμού και city break εκτός της παραδοσιακής θερινής σεζόν.

Κλειδί οι αεροπορικές συνδέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις αεροπορικές συνδέσεις. Για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2026, η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 10,7% στη διαθέσιμη αεροπορική χωρητικότητα, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των βασικών μεσογειακών ανταγωνιστών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις προέρχονται από το Ισραήλ (+54,3%) και τη Γερμανία (+19,7%), ενώ ανοδικά κινούνται και οι συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Η έκθεση αποδίδει σημαντικό ρόλο και στις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, καθώς το 75% της χαμηλής περιόδου στην Ελλάδα στηρίζεται σε δίκτυα legacy carriers και όχι αποκλειστικά σε low-cost πτήσεις. Αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση σταθερής συνδεσιμότητας και εκτός καλοκαιριού.

Στο πεδίο των τιμών, η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι τιμές ξενοδοχείων κατά τη χαμηλή περίοδο (Ιανουάριος – Μάρτιος) είναι έως και 57,7% χαμηλότερες σε σχέση με το καλοκαίρι στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ενώ συνολικά η μέση μείωση φτάνει το 24,6%. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, σημαντικό πλεονέκτημα για city breaks, γαστρονομικό τουρισμό και ταξίδια εμπειρίας.

Παράλληλα, ο πολιτισμός και οι βιωματικές δραστηριότητες αναδεικνύονται σε βασικό «όπλο» της χώρας. Στην Ελλάδα, οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες σχετίζονται με τον πολιτισμό, τις αγορές, τη νυχτερινή ζωή και τη γαστρονομία, ενώ οι διεθνείς επισκέπτες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες σε σχέση με τους εγχώριους ταξιδιώτες.

Η έρευνα επισημαίνει ακόμη ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων εκτός αιχμής μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Στην Ελλάδα, το 72,5% της συμμετοχής σε εκδηλώσεις καταγράφεται εκτός θερινής κορύφωσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ήδη δυναμική για ανάπτυξη συνεδριακού, πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.