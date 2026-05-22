Πακέτο μέτρων 800 εκατ. ευρώ: Επιδόματα για οικογένειες και νέοι κανόνες στα Airbnb

Το νέο πακέτο φέρνει επιδόματα, ρυθμίσεις οφειλών και παρεμβάσεις στα Airbnb, με στόχο στήριξη νοικοκυριών και έλεγχο της στεγαστικής πίεσης.

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά, συνταξιούχους, αγρότες και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Το συνολικό πακέτο μέτρων φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ και αποτελεί μία από τις βασικές οικονομικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται διευκολύνσεις για οφειλέτες του Δημοσίου, οικονομικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά και παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, με στόχο τον μεγαλύτερο έλεγχο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει η έκτακτη παροχή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αναμένεται να δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες.

