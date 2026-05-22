Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία

Η απόφαση εκδόθηκε από τουρκικό δικαστήριο για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου.

Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, οι δύο Έλληνες που συνελήφθησαν στην Αγια Σοφιά, μετά το περιστατικό με την ανάρτηση σημαίας που έφερε βυζαντινό σύμβολο και σύνθημα υπέρ της Ορθοδοξίας.

Η απόφαση εκδόθηκε από τουρκικό δικαστήριο για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κυπριακό μέσω Sigmalive.

Παρότι επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, η πενταετής αναστολή σημαίνει ότι οι δύο καταδικασθέντες δεν θα εκτίσουν ποινή κράτησης και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η υπόθεση αφορά μια 42χρονη γυναίκα από χωριό της Σπάρτης και τον εξάδελφό της από την Αυστραλία, οι οποίοι συμμετείχαν σε πενταμελή τουριστική ομάδα που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία.

Υπενθυμίζεται οτι το ζευγάρι Ελλήνων, ηλικίας 42 και 35 χρονών, οδηγήθηκε στη φυλακή γιατί ξετύλιξαν ελληνική σημαία, η οποία έφερε σταυρό στη μέση της, εντός της Αγιάς Σοφιάς. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ, η σημαία αναγνωρίστηκε ως βυζαντινή με σχήμα δικέφαλου αετού και τις λέξεις «Γίνε Ορθόδοξος ή πέθανε».

Αμέσως μετά, κατά πληροφορίες, η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον εντοπισμό του ζευγαριού και τους συνέλαβε σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν, στη συνοικία Μπαλάτ του δήμου Φατίχ.

Μετά την προσαγωγή τους και την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και, στις 11 Απριλίου, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής του κοινού», σύμφωνα με το τουρκικό νομικό πλαίσιο.

Η Αγία Σοφία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, ενώ η μετατροπή της σε τζαμί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα της Τουρκάλας τραγουδίστριας που υμνούσε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr