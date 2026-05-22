Ολυμπιακός: Διέλυσε τη Φενέρ και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Final-4

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, κέρδισε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε 79-61 και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Final-4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στο T-Center και δεν άφησε την πρωταθλήτρια Φενέρ να πάρει ανάσα. Ο Πειραιώτες με τρομερό μπάσκετ πάτησαν με 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης και προκρίθηκαν στον τελικό της EuroLeague που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (24/5 στις 21:00).

Εκεί θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια που διεξάγεται απόψε στις 21:00.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Άλεκ Πίτερς και ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι πρωταγωνιστές, ενώ τα κρίσιμα καλάθια του Εβάν Φουρνιέ έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα μίας μαγικής εμφάνισης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τρίτη φορά στην καριέρα του θα δώσει το παρών στον τελικό της Euroleague όλες μάλιστα ως προπονητής των «ερυθρόλευκων», αφού με τις Λοκομοτίβ Κουμπάν, Χίμκι, Μπαρτσελόνα και Μαρούσι όπου συμμετείχε στο θεσμό έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Γουορντ 10 (1), Βεζένκοφ 16 (2), Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 17 (3), Μιλουτίνοφ 6 (12ρ.), ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3)

Φενερμπαχτσέ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουϊν 10, Μέλι 7 (1), Χόρτον-Τάκερ 16 (1), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (4), Σίλβα 2, Μπιρτς 3

