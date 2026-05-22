Κρήτη: Με εκτεταμένες κακώσεις στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι -Συνελήφθη η μητέρα του

Το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά – Φέρει μώλωπες, εκχυμώσεις και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη, μετά τη νοσηλεία του παιδιού με βαριά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι έφερε εκτεταμένες κακώσεις, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Από την αξονική τομογραφία διαπιστώθηκε ότι το 3χρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει επίσης παλαιό κάταγμα, καθώς και μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του.

«Η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιαδάκης.

Όπως δήλωσε και ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του παιδιού και τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive έχει συλληφθεί η μητέρα του 3χρονο κοριτσιού, η οποία ειναι Ρομά, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ενώ αυτό που διερευνούν οι Αρχές είναι πως προκλήθηκαν οι κακώσεις στο κορμάκι του μικρού παιδιού.