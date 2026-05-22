Αποκάλυψη patris.gr: Στο φως όλα τα email που “μιλούν” για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη – Στα χέρια των Αρχών ενώ χαροπάλευε στο Βενιζέλειο!

Η έντυπη εφημερίδα «Πατρίς» δημοσιοποιεί και αποκαλύπτει στο φύλλο της 23ης Μαΐου 2026 το συνολικό περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις Αρχές που έκαναν λόγο για δολοφονία.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Μποτζάκη

Τρία e-mails με παραλήπτες αστυνομικές υπηρεσίες αλλά και την εισαγγελία, και αποστολέα στενό συγγενικό πρόσωπο του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη αποτέλεσαν την αρχή για να ενημερωθούν με ακριβή στοιχεία οι Αρχές προκειμένου να δώσουν απάντηση στο μείζον και αναπάντητο μέχρι σήμερα ερώτημα που δεν είναι άλλο από το τί συνέβη στον πρώην κοινοτάρχη και πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Απεσωκαρίου Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή φέροντας χτυπήματα στο κεφάλι χωρίς να προλάβει να εξηγήσει πώς προκλήθηκαν.

Τα e-mails εστάλησαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στα Χανιά, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και στο Α.Τ Φαιστού στις 18 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου.

Εκτός από την λεπτομερέστατη περιγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του, ο αποστολέας δείχνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το που θα πρέπει να στραφούν οι έρευνες.

Βέβαια, και ο ίδιος κάνει μια υπόθεση που μπορεί να μην σημαίνει κάτι ή να σημαίνει πολλά.

Σε κάθε περίπτωση οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, δεν έχουν αφήσει να περάσει απαρατήρητο το παραμικρό στοιχείο.

Ο αποστολέας διαβάζοντας κάποιος τα μηνύματα που έστειλε καταλαβαίνει ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος, έχοντας κάνει ο ίδιος έρευνα, αυτοψία σε διάφορα σημεία, ενώ κάνει λόγο και για κάποια περιστατικά του παρελθόντος που δεν αποκλείεται να σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Είναι όμως παράλληλα συγκινητική η επιμονή του, όχι με τρόπο επιτακτικό, αλλά με τρόπο που δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει την έρευνα, η οποία δυστυχώς, μέχρι και τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από την «Π» και το patris.gr, αντιμετωπιζόταν ως ατύχημα…

Στο πρώτο μήνυμα αναφέρει μεταξύ άλλων: Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιστατικό που έχει καταγραφεί ως ατύχημα βάσει αρχικών καταθέσεων, λανθασμένων από το Α.Τ Φαιστού, το οποίο όμως κατά την κρίση μου και βάσει των πραγματικών περιστατικών ενδέχεται να συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας»

Στη συνέχεια ο αποστολέας παραθέτει τα στοιχεία από την έρευνα που έχει κάνει.

Στο ίδιο e-mail αναφέρεται και σε κάποια γεγονότα του παρελθόντος, πολύ συνοπτικά, κάνοντας λόγο για «ρήξη» του παρελθόντος…

Και φυσικά όλα αυτά “στοιχειώνουν” το χωριό ενώ δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα μάτια των Αστυνομικών στην κηδεία αλλά και το μνημόσυνο του Δασκαλάκη που μονοπώλησαν τους ψιθύρους ενώ κυριαρχούσε πένθος και “παγωνιά”.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ