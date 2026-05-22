Στο νοσοκομείο ο θείος, στη φυλακή τα ανίψια

Παραμένει νοσηλευόμενος ο 43χρονος, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να μεταβεί η ανακρίτρια στο νοσοκομείο για την απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών, που μαζί με τον 43χρονο θείο τους, κατηγορούνται για όσα εκτυλίσσονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμαρίου και είχαν ως αποτέλεσμα κάτοικοι να καταγγέλλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου.

Ο 43χρονος, τώρα, αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς, σύμφωνα με τη συνήγορό του Θεονύμφη Μπέρκη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να χρειαστεί να μεταβεί η ανακρίτρια στο νοσοκομείο, προκειμένου ο ίδιος να απολογηθεί, το Σάββατο 23 Μαΐου.

Όπως έγραψε το Cretalive, ο 43χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα της απολογίας του, την Παρασκευή, ζήτησε να διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου. Η διαδικασία για τα ανίψια του εξελίχθηκε κανονικά.

Καταθέσεις – “φωτιά”

Οι καταθέσεις περίπου 40 παθόντων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίποινα, απειλές και περιστατικά βίας.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου που περιγράφει ότι μετά από χρόνια πιέσεων και εντάσεων, κατέληξε να μην πατά στην περιουσία του, ενώ ως πράξη εκδίκησης κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, με ζημιά που –όπως αναφέρεται στη δικογραφία– έφθασε τις 27.000 ευρώ.

«Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια», είπε ο ίδιος στο Cretalive.gr. «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας», φέρεται να κατέθεσε γυναίκα από την περιοχή.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για κακουργηματικές εκβιάσεις, οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, καθώς και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Οι ίδιοι, ωστόσο, οι κατηγορούμενοι αρνούνται με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταπατήσει περιουσίες αλλά μισθώνουν εκτάσεις για τα ζώα τους.

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο 47χρονος πατέρας...

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 47χρονο για απλή σωματική...

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για το...

Από 22 Μαΐου έως και 1 Ιουνίου 2026 οι...

