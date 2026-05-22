Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για το «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2026»

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων για την πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2025.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δέκα θέσεις Γενικών Καθηκόντων (ΔΕ), πέντε θέσεις ταμιών (ΔΕ), δώδεκα θέσεις ταξιθετών (ΥΕ) και τρεις θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων (ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και 1 Ιουνίου 2026 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία του Τμήματος Πρωτοκόλλου, στην ακόλουθη διεύθυνση :Δήμος Ηρακλείου, οδός Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περισσότερες πληροφορίες, τα απαραίτητα έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/municipality/competition