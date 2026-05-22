Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο 47χρονος πατέρας 16χρονου παιδιού με αυτισμό στα Χανιά

Ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, ο 47χρονος πατέρας, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία της συζύγου του για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του 16χρονου παιδιού τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 47χρονο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Παράλληλα, αποφασίστηκε για διάστημα έξι μηνών να απαγορευτεί κάθε φυσική επαφή του με τον 16χρονο, με δυνατότητα επικοινωνίας μόνο τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης.
Επιπλέον, το δικαστήριο όρισε την υποχρεωτική παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος σε δημόσια μονάδα ψυχικής υγείας, καθώς -σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη διαδικασία- ο ίδιος αναγνώρισε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης θυμού.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναδείχθηκε το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα που επικρατούσε στο οικογενειακό περιβάλλον, με τον πατέρα να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή του παιδιού.

Η κατάσταση φαίνεται πως κορυφώθηκε στις 16 Μαΐου, όταν η μητέρα προχώρησε στην καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα ζήτησε να απομακρυνθεί ο 47χρονος από το σπίτι, να καταβάλλει διατροφή και να παρακολουθήσει πρόγραμμα διαχείρισης θυμού, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι.

