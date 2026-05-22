Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 Κρητικές γεύσεις και δημιουργίες ξεχώρισαν στον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας βρέθηκε η Κρήτη, φιλοξενώντας στις 21 Μαΐου στο Creta Maris Resort την τελετή απονομής του «7ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Γαστρονομικού Δώρου» του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τε-χνών και Τουρισμού (IGCAT).

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, καλωσόρισε τους διεθνείς προσκεκλημένους, τονίζοντας πως η διάκριση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» αποτελεί αναγνώριση της ιστορίας, της ταυ-τότητας και της φιλοσοφίας βιωσιμότητας του τόπου, υπογραμμίζοντας:

«Σήμερα, το νησί μας δεν ανοίγει μόνο τις πόρτες του, αλλά ανοίγει την καρδιά του και μοι-ράζεται μαζί σας την ίδια του την ψυχή, τον γαστρονομικό του πολιτισμό. Η ανακήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026 αποτελεί μια ιστορική δικαίωση και μια κορυφαία διάκριση. Είναι η επίσημη αναγνώριση μιας συντονι-σμένης, συλλογικής προσπάθειας και, κυρίως, η επιβράβευση ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Για εμάς, ο Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός είναι το βαθύ αποτύπωμα της ιστορίας μας, το DNA της ύπαρξής μας, το αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας».

Ο διεθνής διαγωνισμός ανέδειξε 15 εξαιρετικά προϊόντα τροφίμων και γαστρονομικής χειρο-τεχνίας, τα οποία ξεχώρισαν για την ποιότητα, τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη σύνδεσή τους με την πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών προέλευσής τους.

Η Πρόεδρος της IGCAT Δρ. Diane Dodd υπογράμμισε ότι ο θεσμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη των τοπικών παραγωγών που διαφυλάσσουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών τους, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την εξαιρετική κρητική φιλοξενία:

«Ζήσαμε πραγματικά τις τελευταίες τρεις μέρες μια αξέχαστη και βαθιά εμπνευσμένη εμπει-ρία, από την θερμή φιλοξενία και τις ανθρώπινες στιγμές που βιώσαμε κατά την επίσκεψή μας στην Ελούντα, μέχρι το πάθος των παραγωγών, στο Βοτανικό Πάρκο στα Χανιά, αλλά και την ακαδημαϊκή αριστεία που συναντήσαμε στο ΙΤΕ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ερευ-νητικά κέντρα που έχω επισκεφθεί. Η Κρήτη έχει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες κι ένα εξαιρετικά φωτεινό μέλλον».

Οι Μεγάλες Διακρίσεις και η Παρουσία της Κρήτης

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερα από 40 προϊόντα από βραβευμένες και υπο-ψήφιες Περιφέρειες Γαστρονομίας από όλο τον κόσμο.

Το πρώτο βραβείο απέσπασε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Ζήρο Σητείας «Ziro Sitia – Extra Virgin Oil», επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της κρητικής γαστρονο-μικής παράδοσης.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο «Terroirs de Tunisie» από το Cap Bon της Τυνη-σίας.

Την τρίτη θέση κατέκτησε το χειροποίητο «Bow Knife» από την περιοχή Banat της Ρου-μανίας.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν δώδεκα ειδικές διακρίσεις σε προϊόντα που ξεχώρισαν για την καινοτομία, τη συσκευασία, τη βιωσιμότητα, την αφήγηση και την προστασία της γαστρονο-μικής κληρονομιάς.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της Κρήτης και στις ειδικές κατηγορίες του διαγωνισμού, καθώς δύο κρητικές συμμετοχές συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στους δώδε-κα μεγάλους νικητές:

Το «Dinnerware – Handmade Ceramics» του Δημήτρη Λυμπερίδη διακρίθηκε στην κα-τηγορία «Best Craft Gift», αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής χειροτεχνίας και της κε-ραμικής τέχνης.

Το «Flavours of Crete – Artisan Gift Basket» της ομάδας Apo Koinou απέσπασε το βραβείο «Best Tasting», προβάλλοντας αυθεντικές γεύσεις και ποιοτικά προϊόντα της κρη-τικής γης.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από διεθνή επιτροπή ειδικών της IGCAT, με πρόεδρο τον Omar Valdez, ενώ στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι περιφερειών και φορέων από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της 32ης Παγκόσμιας Συνάντησης των Γαστρονομικών Περιφερειών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό δοκίμασαν εκλεπτυσμένα κρητικά εδέσματα. Η «κρητική εμπειρία» ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, υπό τη μουσική επένδυση του Ψαρογιώρ-γη και του Στέλιου Πετράκη.

