Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου

Την Κυριακή 24/5 στις 10:30

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με ελεύθερη συμμετοχή διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και οι «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες» την Κυριακή 24 Μαΐου στις 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επιμορφωτές στην αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής με τεχνικές ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, στην αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος με τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης και στην αντιμετώπιση πνιγμονής με Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα.

Το σεμινάριο προσφέρεται με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Την εκπαίδευση θα συντονίσουν οι επιμορφωτές Βαγγελιώ Γεναράκη, Ελένη Σακαράκη και ο φυσίατρος Λάζαρος Βακιρτζιάν και η μικρή Αλκυόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813 409758.