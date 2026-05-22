ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 24/5 στις 10:30

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με ελεύθερη συμμετοχή διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και οι «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες» την Κυριακή 24 Μαΐου στις 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η πρακτική εκπαίδευση των πολιτών σε κρίσιμες δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επιμορφωτές στην αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής με τεχνικές ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, στην αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος με τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης και στην αντιμετώπιση πνιγμονής με Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα.

Το σεμινάριο προσφέρεται με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Την εκπαίδευση θα συντονίσουν οι επιμορφωτές Βαγγελιώ Γεναράκη, Ελένη Σακαράκη και ο φυσίατρος Λάζαρος Βακιρτζιάν και η μικρή Αλκυόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813 409758.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη...

0
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της...

0
Το «Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο...

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη...

0
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της...

0
Το «Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

ΠΚ team ΠΚ team -
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την...

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο...

Προσφορά φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

ΠΚ team ΠΚ team -
Δωρεάν φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό παρέδωσαν στο Κοινωνικό Φαρμακείο...