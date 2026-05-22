ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προσφορά φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δωρεάν φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό παρέδωσαν στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου μέλη του Ροταριανού Ομίλου «Νίκος Καζαντζάκης», παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλας Αρχοντάκη. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη συγκέντρωση και διάθεση φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού με σκοπό την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη σε δήλωσή της επεσήμανε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις άξονες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί με συνέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενισχύοντας έμπρακτα όσους συμπολίτες μας βρίσκονται σε ανάγκη. Η δομή στεγάζεται στην οδό Μινωταύρου και Κυδωνίας γωνία, όλοι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τις 08.30 το πρωί έως τις 14.30 μετά το μεσημέρι.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη...

0
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο...

0
Την Κυριακή 24/5 στις 10:30 Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής...

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη...

0
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο...

0
Την Κυριακή 24/5 στις 10:30 Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Επόμενο άρθρο
«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

ΠΚ team ΠΚ team -
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την...

Εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ Συνελήφθησαν -16-...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Κυριακή 24/5 στις 10:30 Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής...

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο...