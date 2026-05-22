ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το «Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας», με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνει τον Γ’ Κύκλο (25-29 Μάϊου 2026): «Δημιουργική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης», με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συμμετεχόντων, μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και σημαντικών δεξιοτήτων σε σημαντικούς τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς και στην ενδυνάμωση της σωματικής και πνευματικής τους ευεξίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ‘Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εγκαταστάσεις Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.- Π.Τ.Δ.Ε.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: edivea4@edc.uoc.gr | https://www.edivea.org/u3a.html

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Eπιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης |Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.
Υπεύθυνος Προγράμματος Σωματικής Ευεξίας: Προβιάς Νικόλαος, Υπεύθυνος Αθλητισμού Παν/μίου Κρήτης
Επιμορφωτής Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Ριτσάτος ‘Αγγελος, M.Ed. in eLearning, Παν/μίου Κρήτης |Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.

