ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πεδιάδος από το Δήμο Ηρακλείου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 25/5

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Πεδιάδος από τη συμβολή με την πάροδο Βίγλας μέχρι τη συμβολή με την οδό Έβανς.

Η οδός Πεδιάδος θα παραμείνει κλειστή στο παραπάνω τμήμα.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

