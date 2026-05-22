Αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Χερσονήσου

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου» προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση.

Το έργο, το οποίο πρόκειται να αναβαθμίσει την κεντρική πλατεία του οικισμού, αφορά την πλήρη αναμόρφωση ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς δημόσιους χώρους της Δ.Κ. Χερσονήσου, με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική συνοχή της πλατείας.

Η μελέτη προβλέπει νέες επιστρώσεις με φυσικά υλικά, ανακατασκευή και ανάδειξη υφιστάμενων στοιχείων όπως τα πηγάδια και το σιντριβάνι, δημιουργία νέων καθιστικών και παρτεριών, τοποθέτηση νέων περγκολών και αστικού εξοπλισμού, αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακού τύπου και ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέου Μνημείου Πεσόντων στο δυτικό άκρο της πλατείας, με σύγχρονη αλλά συμβατή αρχιτεκτονική προσέγγιση, που θα αναδεικνύει τον ιστορικό χαρακτήρα του σημείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 769.390, ενώ η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση κρίσιμων δημόσιων χώρων και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε ένα ακόμη έργο που υπηρετεί τον στρατηγικό μας σχεδιασμό για έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο. Συνεχίζουμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεργασία, υλοποιώντας παρεμβάσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών μας».