ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αναβαθμίζεται η κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Χερσονήσου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Βελτίωση διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Χερσονήσου» προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση.

Το έργο, το οποίο πρόκειται να αναβαθμίσει την κεντρική πλατεία του οικισμού, αφορά την πλήρη αναμόρφωση ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς δημόσιους χώρους της Δ.Κ. Χερσονήσου, με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική συνοχή της πλατείας.

Η μελέτη προβλέπει νέες επιστρώσεις με φυσικά υλικά, ανακατασκευή και ανάδειξη υφιστάμενων στοιχείων όπως τα πηγάδια και το σιντριβάνι, δημιουργία νέων καθιστικών και παρτεριών, τοποθέτηση νέων περγκολών και αστικού εξοπλισμού, αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά παραδοσιακού τύπου και ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέου Μνημείου Πεσόντων στο δυτικό άκρο της πλατείας, με σύγχρονη αλλά συμβατή αρχιτεκτονική προσέγγιση, που θα αναδεικνύει τον ιστορικό χαρακτήρα του σημείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 769.390, ενώ η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση κρίσιμων δημόσιων χώρων και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε ένα ακόμη έργο που υπηρετεί τον στρατηγικό μας σχεδιασμό για έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο. Συνεχίζουμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεργασία, υλοποιώντας παρεμβάσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών μας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με τον νέο...

0
Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, στο...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές...

0
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με τον νέο...

0
Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών από το ΕΑΠ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών από το ΕΑΠ

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό...

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή του Λιμενικού Σώματος Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο, στο...

Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια Κρήτης με επίκεντρο τον Πρωτογενή Τομέα και τις Εξαγωγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνάντηση με πολυμελή Κινεζική Αντιπροσωπεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21...

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τη UNICEF

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της...