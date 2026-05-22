Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το WWSS26: Διεθνές Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών από το ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το διεθνές θερινό σχολείο «WWSS26 – Wastewater & Biosolids Management Summer School 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 29 Ιουλίου 2026, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βιοστερεών.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και αντιστοιχεί σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ υλοποιείται με μικτή μορφή εκπαίδευσης (blended learning), συνδυάζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαίδευση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η θεματολογία του θερινού σχολείου καλύπτει πτυχές της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής, όπως καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και βιοστερεών, επαναχρησιμοποίηση υδάτων και κυκλική οικονομία, προηγμένα υλικά για την απομάκρυνση ρύπων, καθώς και περιβαλλοντική μικροβιολογία και δημόσια υγεία.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του διεθνούς εκδοτικού οίκου MDPI, ο οποίος αθλοθετεί ειδικό βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση και παρέχει τη δυνατότητα επιστημονικής δημοσίευσης σε Special Issue Wastewater & Biosolids Management.

1. Χρηματικό Έπαθλο: Κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί το «Poster & Pitch session». Το καλύτερο e-poster θα βραβευθεί με 300 CHF από το περιοδικό Environments.

2. Δημοσίευση Εργασιών: Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις εργασίες τους σε πλήρη επιστημονικά άρθρα, τα οποία, κατόπιν κρίσης, θα δημοσιευτούν στο Special Issue:

https://www.mdpi.com/journal/environments/special_issues/597T8QHNTP

Κόστος συμμετοχής: 200€ (150€ με έκπτωση)

Προθεσμία αιτήσεων: 10 Ιουλίου 2026

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://dia.eap.gr/wastewater/2026/