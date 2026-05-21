ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βιωματικό σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας από την Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας συνεχίζει την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τα μέλη της Π.ΕΠ.ΙΣ., των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) και τα στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της ευαισθητοποίησης και της ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης σε ζητήματα ισότητας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, από τις 14:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιηθεί το βιωματικό σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας, με τίτλο: «Η φωτογραφία ως εργαλείο ενδυνάμωσης: Γυναίκες, έκφραση και ψυχική υγεία», στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, στο κεντρικό κτίριο, στην Πλατεία Ελευθερίας (Α’ όροφος), σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ WINART (winart.gr) Συντονίστρια του βιωματικού εργαστηρίου θα είναι η Γιώτα Σαμιώτη.

Η δράση αναδεικνύει τη δύναμη της εικόνας και της δημιουργικής έκφρασης ως εργαλείων προσωπικής ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενίσχυσης της φωνής των γυναικών, προσεγγίζοντας τη φωτογραφία ως μέσο αυτογνωσίας, επεξεργασίας εμπειριών και καλλιέργειας ανθεκτικότητας. Μέσα από τη βιωματική διαδικασία, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πρακτικές θεραπευτικής φωτογραφίας και να διερευνήσουν τρόπους αξιοποίησης δημιουργικών εργαλείων σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, την έμφυλη ισότητα και την κοινωνική φροντίδα. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή γνώσεις φωτογραφίας.

