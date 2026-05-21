Ελένη Βατσινά για το ιατρείο του Αεροδρομίου Ηρακλείου: «Η Κυβέρνηση αφήνει ακάλυπτη μια κρίσιμη πύλη εισόδου της χώρας»

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη σοβαρή υποστελέχωση στο Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο του Αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης»

Η δραματική κατάσταση υποστελέχωσης στο Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», μιας από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας με εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο αναδεικνύεται με Ερώτηση της βουλευτή προς τον Υπουργό Υγείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, παρά την εκρηκτική αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης, το ιατρείο λειτουργεί σήμερα με οριακό προσωπικό, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για επιβάτες, εργαζόμενους και επισκέπτες της Κρήτης. Ενδεικτικά, τις περισσότερες ώρες της ημέρας υπηρετεί μόλις ένας γιατρός, σε ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

«Η Δημόσια Υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με εξαντλημένους εργαζόμενους»

Η κ.Βατσινά τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πάγια καταγγέλλει τη διαρκή αποδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας από την Κυβέρνηση και επισημαίνει ότι η υγειονομική κάλυψη ενός διεθνούς αεροδρομίου δεν μπορεί να στηρίζεται στην υπερεργασία και στην εξάντληση του προσωπικού.

Ιδιαίτερα, προσθέτει, ενόψει της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα εξυπηρετεί έως και 20 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, απαιτείται άμεσος σχεδιασμός με μόνιμες προσλήψεις, επαρκή στελέχωση και δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ.

Με την ερώτησή της η κ.Βατσινά ζητά απαντήσεις για:

• τις κενές οργανικές θέσεις και τη σημερινή στελέχωση του ιατρείου,

• την κάλυψη των 24ωρων βαρδιών,

• τον σχεδιασμό νέων προσλήψεων,

• την προετοιμασία για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι,

• τον αριθμό περιστατικών που διαχειρίζεται ετησίως το ιατρείο,

• καθώς και τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

“Η Κρήτη, ως κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και εγκατάλειψη στον κρίσιμο τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και όχι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης” – τονίζει σε δήλωσή της η κ.Βατσινά.