Τιμητική Εκδήλωση για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο «Ταφικό Μνημείο Ηρώων Πεσόντων Μυλοποταμιτών» στου Λατζιμά

Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέ-ρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Κοινότητα Πρίνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρίνου και την Ενορία Πρίνου, διοργανώνει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. εκδήλωση τι-μής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, στο «Ταφικό Μνημείο Ηρώων Πεσό-ντων Μυλοποταμιτών», στη θέση «Λατζιμά» της Κοινότητας Πρίνου Μυλοποτάμου.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο αλλά διαρκή φόρο τιμής προς τους Μυλοποταμίτες αγωνιστές που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας κατά τη Μάχη της Κρήτης.

Από το 1991, οπότε και ανεγέρθηκε το Μνημείο με την ευγενική δωρεά του οικοπέδου από τον Κωνσταντίνο Κόκκινο (Χαϊντερόκωστα) και τον αείμνηστο Γιάννη Κιαγιά (Χατζηγιάννη), κατοίκους της Κοινότητας Πρίνου, η Ένωση συνεχίζει αδιάλειπτα να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των Ηρώων της περιοχής μας.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα παραστούν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, Κληρικοί, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Αξι-ωματικής Αντιπολίτευσης, Κομμάτων, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και του Στρατού, οι πρέσβεις: Βρετανίας, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και Καναδά, οι Αρχές του Νομού, Άγημα με την Ελληνική Σημαία και τη Μoυσική της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι Πολιτιστικών, Συνεταιριστικών και άλλων φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως του Ταφικού Μνημείου Ηρώων Πεσόντων Μυλοποταμιτών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

ΩΡΑ 09:55 Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στο χώρο του Μνημείου.

Απόδοση τιμών από Τιμητικό Άγημα της Σχολής Αξιωματικών

της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοδευόμενο από τη Σημαία της Σχολής

και της Μουσικής του Σώματος.

΄΄ 10:00 Επιμνημόσυνη Δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου,

παρουσία της αναβιωτικής ομάδας του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

΄΄ 10:10 Προσκλητήριο Νεκρών

΄΄ 10:15 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της «Πανελλήνιας Πολι-

τιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών» κ. Μανώλη Κυρίμη

΄΄ 10:20 Χαιρετισμοί:

– Αντιπερειφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή

-Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργος Μαρινάκης.

΄΄ 10:30 Κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπους: της Κυβέρνησης, του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου, των Πρεσβειών: Αυστραλίας, Καναδά, Μεγάλης

Βρετανίας, Νέας Ζηλανδίας, της Περιφέρειας Κρήτης, των Κομμάτων,

της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ρε

θύμνου, από τους Δημάρχους: Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Ανωγείων, από

εκπροσώπους: Πανεπιστημίου Κρήτης, Αστυνομικών, Λιμενικών

Αρχών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κομμάτων, Πολιτιστικών, Συνε-

ταιριστικών και άλλων Φορέων, Συγγενών Πεσόντων και του

Προέδρου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών.

΄΄ 10:40 Τήρηση σιγής 1΄. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Μουσική της

Ελληνικής Αστυνομίας

΄΄ 10:45 Δεξίωση από το Δήμο Ρεθύμνης.