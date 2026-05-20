Οι φορείς του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού ζητούν ουσιαστικό διάλογο για την αγκυροβολία και τα ναύδετα

Συνάντηση των φορέων του κλάδου με πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού και κοινή παρέμβαση προς την Πολιτεία

Συνεχίζοντας τον θεσμικό διάλογο για τα ναύδετα και τα αγκυροβόλια, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων σωματείων και φορέων του θαλάσσιου τουρισμού, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς την Πολιτεία.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη Lamda Flisvos Marina και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού (GYA), της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (Ε.ΜΑ.Ε.), της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.), της Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων (Ε.Ν.Π.Ε.Ν.), της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών (HYCA), του Hellenic Yacht Masters Club (HYMC) και της Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού (HCPY).

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των αυξημένων τιμών των καυσίμων και του κλεισίματος της Διώρυγας της Κορίνθου, οι φορείς του κλάδου ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με τη λειτουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν ομόφωνα την έντονη ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η εφαρμογή της ΥΑ 3000 (ΦΕΚ Β 3117/19.06.2025) σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες της τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδέτων, κάνοντας λόγο για διαδικασίες fast track, χωρίς επαρκή διαβούλευση, με εμπλοκή επενδυτών που δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, καθώς και με ιδιαίτερα χαμηλά οικονομικά ανταλλάγματα.

Παράλληλα, τονίστηκαν οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που είχαν αντίστοιχα μέτρα σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, ενώ επισημάνθηκε ότι η επιβολή περιορισμών χωρίς στρατηγική σχεδίαση και βιώσιμες λύσεις για την αξιοποίηση της ζήτησης σε θέσεις ελλιμενισμού, σε συνδυασμό με την προσωρινή παραμονή σε αγκυροβόλια, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια παραμονής των σκαφών αναψυχής στις ελληνικές θάλασσες. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, στα πληρώματα και συνολικά στη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας θαλάσσιου τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε κοινό πλαίσιο προτάσεων από το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, τεκμηριωμένης και ρεαλιστικής προσέγγισης επί του ζητήματος, η οποία θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια τελική, ολοκληρωμένη διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των φορέων του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού, προκειμένου να αποφευχθούν αποφάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον κλάδο.

Η Πολιτεία, σε συνεργασία με τους φορείς του κλάδου, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας, οφείλει να διασφαλίσει ότι ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός θα παραμείνει αιχμή του δόρατος του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως.