Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, με τίτλο «Το μέλλον της Υγείας περνά από το φαρμακείο», υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 16–17 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης με μεγάλη επιτυχία.

Η έναρξη των εργασιών του 17ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη, ο οποίος κήρυξε την επίσημη έναρξη του συνεδρίου. Ακολούθησε πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε εισηγήσεις, επιστημονικές ομιλίες και στρογγυλά τραπέζια από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σύγχρονες εξελίξεις και καλές πρακτικές σε καίρια πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας, όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η κλινική φαρμακευτική, οι καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και ο διευρυμένος ρόλος του φαρμακοποιού στο σύγχρονο σύστημα υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία και την ενίσχυση της φροντίδας στην κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις συνέργειες του Ιδρύματος με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και επαγγελματίες του χώρου, τόσο στον τομέα της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών όσο και στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική», διάρκειας 100 διδακτικών ωρών, το οποίο απευθύνεται σε φαρμακοποιούς, επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους σε φαρμακεία, καθώς και αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διαχρονική Αριστεία και προσφορά της, στην Επιστήμη και στην Κοινωνία. Το βραβείο παρέλαβε η Καθηγήτρια Αιματολογίας και Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, κα Ελένη Παπαδάκη, η οποία απηύθυνε σύντομη ομιλία με θέμα «Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Ατενίζοντας το Αύριο με Εμπειρία και Αριστεία».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν φαρμακοποιοί, επαγγελματίες και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, ακαδημαϊκοί, καθώς και πλήθος κόσμου, το οποίο συμμετείχε ενεργά στις επιστημονικές συζητήσεις και στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για τα σύγχρονα ζητήματα της φαρμακευτικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας.