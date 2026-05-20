Διεθνής διάκριση για την Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου

To Βραβείο Κοινού Καλύτερης Χορωδίας απέσπασε η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου στο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 15 έως 17 Μαΐου 2026, σε διοργάνωση του Συλλόγου «Κοραής» υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχαν χορωδίες από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Πολωνία, Εσθονία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία σε τρεις μέρες διαγωνισμού, ελεύθερου προγράμματος και βραδιάς μιούζικαλ.

Η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου με μαέστρο την Ισιδώρα Χαλκιαδάκη πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που την ψήφισε ως την καλύτερη χορωδία της διοργάνωσης.

Με αφορμή την επιτυχημένη συμμετοχή και την βράβευση της Δημοτικής Χορωδίας, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης σε δήλωση του τονίζει τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρουμε τη Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνης για τη σπουδαία διάκρισή της στο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Θεσσαλονίκης.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής και ποιοτικής δουλειάς που πραγματοποιείται διαχρονικά στον σημαντικό αυτό πολιτιστικό φορέα του Δήμου μας και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της μουσικής παιδείας και δημιουργίας στον τόπο μας.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μέλη της Χορωδίας και ιδιαίτερα στην μαέστρο τους κ. Ισιδώρα Χαλκιαδάκη, καθώς επίσης στους ανθρώπους που τη στηρίζουν με αφοσίωση και συνέπεια, για την εξαιρετική παρουσία τους και την επάξια εκπροσώπηση του Ρεθύμνου σε μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνης θα συνεχίσει να πορεύεται με την ίδια επιτυχία, χαρίζοντάς μας ακόμη περισσότερες διακρίσεις, συγκινήσεις και στιγμές πολιτιστικής υπερηφάνειας».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μάνος Τσάκωνας συνόδευσε την αποστολή και παρευρέθηκε σε όλες τις εμφανίσεις της χορωδίας και στις εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Από την πλευρά του απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στην μαέστρο και τα μέλη του δημοτικού μουσικού σχήματος, επισημαίνοντας πως η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην πολυετή διαδρομή του και εχέγγυο για μια συνεπή συνέχεια προσφοράς και δημιουργίας.